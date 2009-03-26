Киевсовет планирует рассмотреть тарифы на ЖКУ

В повестку дня сегодняшнего заседания сессии Киевского городского совета внесен вопрос «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги».

Как передает корреспондент УНИАН, вместе с тем, повестка дня еще не утверждена депутатами, поскольку начало заседания перенесено с 10.00 на 11.00.

При этом в 10.00 состоялся брифинг относительно вопроса тарифов, на котором выступил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Депутатским залом будет рассматриваться решение, направленное на поэтапное приведение тарифов к экономически обоснованному уровню. Этот проект решения является результатом многочисленных совещаний в Секретариате Президента, в правительстве, в профильных министерствах и ведомствах», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, подготовленный документ базируется на выводах Государственной инспекции по ценам, рекомендациях Министерства жилищно-коммунального хозяйства, выводах Антимонопольного комитета, Министерства экономики, Министерства финансов и учитывает многочисленные замечания соответствующего указа Президента.

А.ГОЛУБЧЕНКО подчеркнул, что уникальность этого решения заключается в том, что оно согласовано со всеми профсоюзами и работодателями.

Других комментариев относительно проекта решения он не предоставил, объяснив, что спешит в Секретариат Президента, где должно состояться совещание и на котором он должен присутствовать.

Журналистам проект решения о тарифах не предоставлен.