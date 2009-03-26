Киевсовет намерен отменить мораторий на повышение тарифов на ЖКУ

Киевский городской совет намерен отменить мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в соответствующем проекте решения «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги», который внесен в повестку дня сегодняшнего заседания сессии.

Согласно настоящему документу, депутаты будут советовать городской госадминистрации привести тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Киеве к экономически обоснованным расходам согласно выводам Госинспекции по контролю за ценами и постановлениям Кабинета Министров №560, 955, 959. Проектом предусматривается, что до 30 марта этого года КГГА должна утвердить график введения новых тарифов.

«Ввести в действие новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Киеве согласно утвержденному графику», - говорится в одном из пунктов проекта решения Киевсовета.

В документе отмечается, что компенсации незащищенным слоям населения будут проводиться согласно распоряжению КГГА от 28 декабря 2006 года №1838 за счет бюджета города.

Вместе с тем в пояснительной записке сообщается о размере новых тарифов.

«В случае повышения для населения тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотвода, горячей воды, централизованного отопления к экономически обоснованному уровню их размер будет составлять: на услуги по снабжению холодной воды – 2,54 грн. за 1 куб. метр (при действующем 0,94 грн., то есть увеличен в 2,7 раза); на услуги по водоотводу холодной и горячей воды – 2,16 грн. за 1 куб. метр (при действующем 0,54 грн., то есть увеличен в 2,7 раза); на услуги по централизованному отоплению – 3,14 грн. за 1 кв. метр отопительной площади в месяц (при действующем 1,60 грн., то есть увеличен в 1,96 раза); на услуги по снабжению горячей воды (с учетом стоков) – 18,78 грн. за 1 куб. метр (при действующем 7,38 грн., то есть в 2,54 раза».

Что касается тарифов на услуги по содержанию домов и придомовых территорий, то по каждому дому отдельно с ними можно ознакомиться на веб-портале КГГА, и уровень этих тарифов составляет 1,10 грн. за 1 кв. метр общей площади, исходя из комфортности дома, отмечается в объяснительной записке.

Согласно протоколу заседания рабочей группы относительно тарифной политики от 27 февраля этого года, КГГА предусматривается поручить подготовить план поэтапного повышения тарифов на ЖКУ до экономически обоснованного уровня, а именно предлагается два варианта:

1) ввести новые тарифы на отдельные виды услуг (первый этап – на воду и обслуживание жилья до 1 апреля 2009 года, второй этап – на отопление и водоснабжение горячей воды – после получения соответствующих выводов из Госинспекции по контролю за ценами на протяжении апреля-июля 2009 года);

2) поэтапно перевести тарифы на все ЖКУ к экономически обоснованному уровню с повышением на первом этапе с 1 апреля до 50% между действующими тарифами и экономически обоснованными.