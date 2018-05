МОТ призывает заключить Глобальный пакт о рабочих местах

Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Хуан СОМАВИЯ призвал заключить Глобальный пакт о рабочих местах (“Global Jobs Pact”), чтобы предотвратить «длительный и глубокий» кризис в сфере занятости, который может привести к масштабному росту безработицы и числа «работающих бедных».

Об этом сообщается в пресс-релизе МОТ, переданном агентству УНИАН.

Х.СОМАВИЯ отметил, что, объединившись в рамках Глобального пакта о рабочих местах, трехсторонние партнеры МОТ – правительства, работодатели и работники - могут внести важный вклад в координацию политических мер на глобальном уровне. Такой пакт мог бы эффективно препятствовать явлениям, способствующим распространению кризиса, таким, как нехватка кредитов, стремительное падение внутреннего спроса и рецессия на внешнем рынке. Пакт создал бы возможности для устранения основных факторов, приведших к кризису, и одновременно заложил бы основы для создания более устойчивой экономики.

Вопрос о Глобальном пакте о рабочих местах будет в центре повестки дня сессии Международной конференции труда, которая состоится в июне.

Выступая на сессии Административного совета МОТ, в работе которой также принял участие директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Доминик СТРОСС-КАН, гендиректор МОТ охарактеризовал международное сотрудничество в противодействии кризису как недостаточное.

Он отметил, что «причины кризиса в финансовой, торговой, экономической, социальной сфере и в сфере занятости взаимосвязаны, поэтому точно так же следует координировать политические меры борьбы с кризисом». В этом состоит самое важное послание в канун встречи «Большой двадцатки», которая состоится на следующей неделе в Лондоне.

На сессии обсуждались выводы и положения исследования, подготовленного Международным институтом трудовых исследований МОТ и озаглавленного «Финансовый и экономический кризис: ответные меры в области достойного труда» (The Financial and Economic Crisis: A Decent Work Response). Демографические прогнозы указывают: в 2009-2010 гг. для того, чтобы трудоустроить новых работников, выходящих на рынок труда, и избежать длительной нехватки рабочих мест, нужно будет создать почти 90 млн. новых рабочих мест. История прошлых финансовых кризисов говорит о том, что рынок труда восстанавливается на 4-5 лет позже, чем экономика, говорится в исследовании.

В исследовании Института МОТ анализируются меры борьбы с кризисом, принимаемые в 32 странах, в том числе во всех государствах, входящих в «Большую двадцатку». Авторы отмечают, что несмотря на то, что МВФ в борьбе с кризисом призвал выделить на меры стимулирования порядка 2% ВВП, на сегодняшний цель на эти цели выделено в среднем 1,7 % ВВП. Кроме того, авторы показывают, что в развитых странах доля мер стимулирования в ВВП составляет 1,3%, что составляет менее половины того, что выделили развивающиеся страны и государства с формирующейся рыночной экономикой.

Авторы также подчеркивают, что меры стимулирования сегодня в значительной степени обеспечиваются за счет экстренной финансовой помощи и снижения налогов вместо того, чтобы создавать рабочие места и налаживать социальную защиту. Налогово-бюджетные пакеты мер стимулирования реальной экономики в среднем в пять раз меньше по объему, чем экстренная финансовая помощь, говорится в исследовании.

Программы развития инфраструктуры недостаточно учитывают потребности в развитии бизнеса и притоке квалифицированных работников, говорится в исследовании. В результате расходы на развитие инфраструктуры могут привести скорее к росту цен, чем к росту производства и числа рабочих мест. В ряде случаев сокращение налогов приводит к росту сбережений, а не к росту спроса, производства и числа рабочих мест. Недостаточно делается для того, чтобы оказать помощь молодежи и другим уязвимым группам.

Кроме того, принимаемые меры лишь в незначительной степени предусматривают ведение социального диалога с работодателями и профсоюзами и не включают координацию действий в масштабах всей страны. Участие социальных партнеров поможет разработать более эффективный пакет мер и восстановить климат доверия.

Справка УНИАН. Международная организация труда (МОТ) - специализированное агентство системы ООН, которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости, международно-признанных прав человека и прав в сфере труда. Созданная в 1919 году, МОТ стала первым специализированным агентством ООН в 1946 году.

МОТ разрабатывает международные трудовые нормы в форме конвенций и рекомендаций, устанавливая минимальные стандарты в области основополагающих трудовых прав.