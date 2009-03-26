Государство может увеличивать срок невыплаты возмещения

Украинское государство имеет право увеличивать срок, в течение которого гражданам, уволенным по согласию сторон, не выплачивается возмещение, и этим не нарушает Конституцию и Международную конвенцию о минимальных социальных нормативах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном суде Украины Анатолий СЕЛИВАНОВ, комментируя начало слушания по конституционному представлению Президента относительно конституционности увеличения Верховной Радой срока, в течение которого уволенным по согласию сторон не выплачивается государственное обеспечение, с 7 до 90 дней.

По его мнению, менять такие сроки – это право государства. В то же время А.СЕЛИВАНОВ отметил, что эта норма принимается в связи с необходимостью, к которой привели кризисные явления в экономике. Эта норма была не прописана законодательно, поскольку не было чрезвычайных обстоятельств в обычном способе экономического развития, считает А.СЕЛИВАНОВ.

«Во время кризиса, например, правительство сокращает себе зарплаты, Секретариат Верховной Рады сократил уже зарплаты – это кризисная ситуация. Именно такие обстоятельства принудили законодателя принять закон особенного порядка», - отметил он.

Кроме того, Международная конвенция о минимальных социальных нормативах обязывает государство придерживаться нормы, согласно которой государство должно в течение 7 дней не выплачивать обеспечение гражданам, лишившимся работы. В таком случае, считает А.СЕЛИВАНОВ, законодательство не нарушено, поскольку государство увеличило, а не уменьшило срок.

Он также считает неправильной идею представления по делу. «Сама идея представления неправильная в своей основе, она не дает смысла для законодателя и Конституционного суда», - отмечает А.СЕЛИВАНОВ. По его мнению, признавая неконституционным какое-либо положение антикризисного закона, необходимо признать неконституционными все нормы, которые имеют ассимиляцию – нормы других законов. «Это будет цепочка, которая приведет к правовому недоразумению», - уверен постоянный представитель Верховной Рады в КС.

Как сообщал УНИАН, сегодня в форме устного слушания началось рассмотрение дела по конституционному представлению Президента относительно соответствия Конституции (конституционности) подпункта 13 пункта 4 раздела І Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения».

Президент Украины просит признать не отвечающим Конституции, в частности статьям 22, 46, положение части третьей статьи 23 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» от 2 марта 2000 года № 1533-ІІІ в редакции Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения» от 25 декабря 2008 года №799-VI.

В конституционном представлении отмечается, что дополнение части третьей статьи 23 закона после слов «уважительных причин» словами «или по соглашению сторон» нарушает конституционные права граждан Украины, поскольку до внесения изменений в статью 23 закона помощь по безработице лицам, которые уволились по соглашению сторон, выплачивалась с восьмого дня после регистрации их в установленном порядке в государственной службе занятости. С изменением редакции части третьей статьи 23 закона «помощь по безработице лицам, которые уволились с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин или по соглашению сторон, будет выплачиваться с 91-го календарного дня» после увольнения.