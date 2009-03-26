Соцстрах будет предоставлять безработным по 500 грн.

Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы определил размер помощи при частичной безработице на 2009 г.

Соответствующее постановление от 29 января 2009 г. №97 вступит в действие с 28 марта.

Согласно документу, размещенному на официальном сайте парламента, устанавливается помощь по частичной безработице за каждый час простоя из расчета двух третьих тарифной ставки (оклада) работника. Размер помощи не может превышать 500 грн.

В бюджете Пенсионного фонда предусмотрены расходы Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2009 г. на сумму 30,708 млн. грн.

Согласно порядку финансирования выплат по частичной безработице, право на помощь при частичной безработице имеют застрахованные лица, которые в течение 12 месяцев до месяца, в котором начался простой, работали не менее чем 26 календарных недель, платили страховые взносы, а простои составляют 20% и больше рабочего времени.

Помощь не оказывается в случае, когда работник: в письменном виде отказался от подходящей работы на этом или другом предприятии с полным рабочим днем (неделей); работает на данном предприятии по совместительству; проходит альтернативную (невоенную) службу.