Тарифы на медуслуги в Киеве - для приезжих и застрахованных

Первый заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ подчеркивает, что тарифы, указанные в проекте распоряжения Киевской городской госадминистрации «О регулировании тарифов на платные услуги, которые предоставляют лечебно-профилактические государственные и коммунальные заведения здравоохранения», устанавливаются для иностранных граждан, граждан – клиентов страховых компаний, граждан, которые обращаются в лечебно-профилактические заведенияя без направления врача, и иногородних.

Об этом идет речь в комментарии И.КИЛЬЧИЦКОЙ, разосланном пресс-службой КГГА, по поводу данного документа.

«Тарифы на медицинские услуги действуют с 1996 года, и установлены соответствующим постановлением Кабинета министров Украины. Столичная власть не является инициатором установления таких тарифов. Речь идет о том, что сегодня возникла необходимость законодательно урегулировать уже существующие тарифы на медуслуги, которые предоставляются лечебно-профилактическими заведениями города Киева и Украины в целом”, - отмечается в комментарии.

Как утверждают в мэрии, именно об этом идет речь в проекте распоряжения «О регулировании тарифов на платные услуги, которые предоставляют лечебно-профилактические государственные и коммунальные заведения здравоохранения», обнародованном на официальном сайте Киевской власти.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ подчеркнула, что тарифы на медицинские услуги – это не новшество, и за примерами их применения, по ее словам, “далеко ходить не нужно”. «49 статья Конституции Украины сегодня не работает, и все разговоры о том, что медицина в Украине бесплатная – это лицемерие. Возможно ли говорить о гарантировании государством бесплатной медицины, если, например, в бюджете Киева на 2009 год на одного человека в сутки предусмотрено 14 гривень, из которых 8 – на медикаменты и 6 – на питание? В других регионах эта сумма значительно меньше – и на питание, и на медикаменты выделяется 6 гривень в сутки», - заявила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Она также обратила внимание, что проектом распоряжения предусмотрено, что тарифы на платные медицинские услуги не распространяются на льготные категории граждан, которым согласно законодательству Украины предоставляются бесплатно лабораторные, диагностические и консультативные услуги без направления врачей. Также проектом распоряжения запрещается взимание лечебно-профилактическими заведениями любых платежей с граждан в системе государственного медицинского страхования за оказание им медицинской помощи.

Полученные от реализации распоряжения средства, по словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, будут расходоваться на неотложные потребности медицинских заведений: медикаменты, питание, оборудование, реактивы, предметы медицинского назначения.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе Киевская городская государственная администрация обнародовала новый проект распоряжения о введении в столичных заведениях здравоохранения платных услуг для населения.

Документом под названием «О регулировании тарифов на платные услуги, которые предоставляются лечебно-профилактическими государственными и коммунальными заведениями здравоохранения» предусмотрено утвердить тарифы на медицинские услуги для 7 заведений больничной сферы столицы.

Как сообщается на официальном веб-портале столичной власти, окончательный срок предоставления замечаний от физических и юридических лиц, их объединений по этому проекту распоряжения - 20 апреля текущего года.

Как отмечено в документе, он принимается с целью “недопущения необоснованного роста тарифов на платные услуги, предоставления медицинской помощи гражданам, застрахованным по добровольному медицинскому страхованию, иностранным гражданам, для получения гарантированного медицинского обслуживания”.

Данным распоряжением утверждаются тарифы на платные услуги, которые предоставляют: детская клиническая больница № 7 Печерского района Киева; поликлиника № 3 Днепровского района Киева; Киевское городское бюро судебно-медицинской экспертизы; Киевская городская клиническая кожно-венерологическая больница; Стоматологическая поликлиника Днепровского района; Центр репродуктивной и перинатальной медицины и поликлиника № 2 Днепровского района Киева.