Украина и ЕС продолжают диалог о введении безвизового режима

09:50, 27 марта 2009
Соцполитика
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В Киеве в рамках диалога о введении безвизового режима поездок граждан Украины в страны Евросоюза состоялось заседание Рабочей группы №3 «Безопасность и обеспечение общественного порядка» на уровне экспертов Украины и Европейской Комиссии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Предметом обсуждения экспертной встречи стали вопросы, связанные с приведением национального законодательства в соответствие с законодательством Европейского Союза в части выполнения шенгенских критериев, а также с разработкой украинской стороной нормативно-правовых актов в сфере защиты персональных данных, усилением борьбы с коррупцией, мошенничеством, отмыванием денег, организованной преступностью, торговлей людьми и тому подобное.

Отдельное внимание было уделено вопросам налаживания сотрудничества правоохранительных органов Украины с Европейской организации полиции (Европолом) и Европейским агентством по вопросам юстиции (Евроюстом), активизации сотрудничества в сфере взаимной помощи в уголовных делах и в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

По результатам этой встречи сторона ЕС подготовит рекомендации, которые станут составляющей частью будущего проекта так называемой «дорожной карты» введения безвизового режима.

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