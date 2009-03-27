Украина может добиться упрощения ЕС визового режима

С помощью давления Украина может добиться того, чтобы государства-члены Европейского Союза выполнили условия соглашения об упрощении визового режима.

Такое мнение в интервью “Немецкой волне” выразил эксперт Австрийской академии наук Флориан ТРАУНЕР, комментируя заявление руководителя Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ о том, что Украина может вернуться к выдаче виз гражданам ЕС, поскольку соглашение об упрощенном порядке оформления виз остается формальным документом.

По словам Ф.ТРАУНЕРА, который отслеживает соблюдение условий визового режима между Евросоюзом и странами-соседями, ряд исследований указывают, что оговоренное соглашением между Брюсселем и Киевом облегчение визового режима в действительности является недоступными для украинских граждан.

Эксперт отмечает, что угрозы снова ввести визы для граждан ЕС со стороны Украины могут стать эффективным шагом для возобновления дебатов по поводу визового вопроса в Евросоюзе.

“Внутри ЕС видно, что проблемы с визами являются очень противоречивой темой. Особенно между дипломатами и органами безопасности”, - заметил эксперт. По его словам, европейские дипломаты всегда понимали, что упрощение визового режима является важным шагом для стабильности в регионе.

В то же время, органы безопасности государств-членов ЕС в действительности не заинтересованы, чтобы либерализация визового режима была распространена на восток, на такие государства, как Украина. Именно поэтому, считает Ф.ТРАУНЕР, Киев должен дать понять, что не доволен таким положением вещей.

Как сообщал УНИАН, 26 марта глава Секретариата Президента В.БАЛОГА не исключил, что Украина может вернуться к выдаче виз гражданам ЕС, поскольку действующее соглашение между Украиной и ЕС об упрощенном порядке оформления виз во многом остается формальным документом, а Европа весьма неохотно открывает свои границы украинцам.