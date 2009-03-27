ПР сегодня проводит акцию «Скажи кризису - стоп!»

На Майдане Незалежности в Киеве около 5 тыс. сторонников Партии регионов принимают участие в акции «Скажи кризису – стоп!».

Как передает корреспондент УНИАН, из громкоговорителей на установленной регионалами сцене раздаются призывы, в частности, такого содержания: «27 марта истекают сто дней, которые Партия регионов дала власти для улучшения ситуации в стране. Власть показала свою неспособность бороться с кризисом. И народ говорит этой власти: «Ваше время прошло – время отвечать!»

Как сообщил корреспонденту УНИАН сотрудник милиции, по оценкам правоохранительных органов, на 12.00 собралось около 5 тыс. участников митинга. Но, как отметил милиционер, не исключено, что участников акции будет больше.

Сейчас участники митинга ожидают выступления лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, которое должно состояться около 13 часов.

Как сообщал УНИАН, сегодня Партия регионов проведет акции протеста во всех областных центрах страны. В Киеве оппозиция планирует вывести на Майдан Незалежности 15 тыс. человек.