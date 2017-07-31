Мэрия Житомира распределила почти 28 миллионов гривень субвенции из госбюджета, которую направят на субсидии

Сегодня в Житомире на внеочередном заседании исполкома Житомирского городского совета распределили субвенцию из государственного бюджета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе этого ведомства.

Как отмечается в сообщении, 31 июля в Житомире городской голова Сергей Сухомлин провел внеочередное заседание исполнительного комитета городского совета.

«В заседании приняли участие 16 членов исполнительного комитета, которые единогласно приняли решение о распределении субвенции из государственного бюджета», - сказано в сообщении.

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Речь идет о 27,7 млн грн, дополнительно поступивших из областного бюджета и направить их на погашение задолженности по субсидиям.

«Средства будут направлены на предоставление льгот и жилищных субсидий населению города на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), а также вывоз бытового мусора и жидких нечистот», - сообщает пресс-служба горсовета.