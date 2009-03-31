Исследование: в лидерах соцответственности 33 украинские организации

33 украинские организации демонстрируют наибольшую социальную ответственность. Среди них – группа компаний «ФОКСТРОТ»

Такие выводы экспертного опроса представителей медиа и бизнеса по вопросам освещения социальных проектов компаний в СМИ и социальной ответственности медиа были озвучены на круглом столе «Корпоративная социальная ответственность (КСО) через призму СМИ» в Киеве.

Согласно исследованию, проведенного центром «Развитие корпоративной социальной ответственности» при поддержке Посольства Норвегии, в перечень компаний, демонстрирующих наибольшую социальную ответственность, вошли: «Киевстар», СКМ, Фонд Виктора Пинчука, благотворительный фонд «Развитие Украины», группа компаний «НИКО», «Кока-кола Бевериджиз Украина», «Крафт Фудз Украина», «ТНК-ВР», «МТС-Украина», «Метро Кэш энд Кэрри Украина», GTI, Intel, «Mайкрософт Украина», Nokia, Siemens, Samsung, Аvon, группа компаний «Воля», группа компаний «ФОКСТРОТ», ДТЭК, «Эска Фуд Солюшнс», «Интерпайп», «Ист Болт», «Астелит», Львовская пивоварня, «Макдональдз» в Украине, «Надра-Банк», «Оболонь», Nemiroff, «Амвей», «Индустриальный союз Донбасса», фонд «Эффективное управление», Фонд Елены Франчук .

«Мы понимаем КСО как ответственность компании перед сотрудникам (первоочередное задание - удержать количество рабочих мест в эти нелегкие времена), клиентами (продолжать реализацию клиентоориентированной стратегии развития наиболее известного проекта Группы «ФОКСТРОТ» - сети «Фокстрот. Техника для дома»), государством (придерживаться прозрачности, законности ведения бизнеса, сохранить партнерство в социальных проектах, инициированных государственными учреждениями в поддержку собственной социальной политики), - сказал генеральный директор управляющей компании Группы «ФОКСТРОТ» Владимир ШУЛЬМЕЙСТЕР.

В ходе представления результатов опроса представители бизнеса отметили, что СМИ пытаются размещать материалы о КСО только на платной основе или же при публикации избегают упоминаний названия компаний. Половина экспертов выступила за то, чтобы разработать критерии представления и освещения информации о социальных проектах в СМИ, однако готовность его подписать выразили свыше 70% представителей бизнеса и только 28% представителей медиа.

«Мы договорились с Украинской ассоциацией по связям с общественностью о проведении в 2009 году серии общих тренингов для журналистов и пиарщиков для налаживания контакта и понимания», - добавил генеральный директор Украинской ассоциации издателей периодической прессы Алексей ПОГОРЕЛОВ.

Исследование было проведено на протяжении декабря 2008 г. – марта 2009 г. путем телефонного опроса экспертов или самозаполнения. Процент ответов среди представителей компаний бизнеса составляет 100%, среди представителей СМИ – 61%. В опросе участвовали представители 21 крупной компании бизнеса, которые непосредственно занимаются внедрением политики корпоративной социальной ответственности, и 11 представителей средств массовой информации.