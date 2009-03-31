В 2009г. безработица в Эстонии вырастет до 12,5%

оду - прогноз ТАЛЛИН, 31 мар - РИА Новости, Николай Адашкевич. Безработица в Эстонии вырастет до 12,5% в 2009 году, а в последующие два года может преодолеть 15-процентный барьер, говорится в обнародованном во вторник прогнозе министерства финансов Эстонии. Согласно прогнозу, в 2010 году безработица вырастет до 15,6%, а в 2011 году составит 15,4%. Число зарегистрированных безработных в Эстонии на конец марта превысило 50 тысяч человек, что составляет 8% от всего трудоспособного населения страны. С начала 2009 года число безработных выросло почти на 25%. Подготовленный месяц назад прогноз по безработице Банка Эстонии (центробанка) утверждал, что к концу нынешнего года уровень безработицы в стране увеличится до 9,5%, а число безработных достигнет 65 тысяч человек. По оценке ученых - экономистов, даже новый прогноз выглядит слишком оптимистичным и уровень безработицы к концу года может достичь 100 тысяч человек или примерно 16% от всего трудоспособного населения Эстонии.