Безработица в еврозоне выросла

В феврале 2009 года уровень безработицы, с учетом поправки на сезонность, в еврозоне возрос до 8,5% против 8,3% в январе 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Уровень безработицы во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) в феврале также возрос, и составил 7,9% против 7,7% в январе 2009 года.

В феврале 2009 года самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Нидерландах (2,7%).

Наивысший уровень безработицы в феврале 2009 года наблюдался в Испании (15,5%), Латвии (14,4%) и Литве (13,7%).

По данным Евростата, в целом в феврале не имели работы 13,486 млн. человек в еврозоне и 19,156 млн. – в ЕС-27.

В феврале 2008 года уровень безработицы в еврозоне составлял 7,2%, в ЕС-27 – 6,8%.

К зоне евро с 2009 года относятся 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.