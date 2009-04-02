Партия регионов проведет завтра в Киеве акцию протеста

Народный депутат от Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ заявляет, что завтра Партия регионов планирует вывести на улице Киева для участия в акциях протеста десятки тысяч граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Я не знаю точно, сколько людей завтра примут участие в акциях протеста в Киеве. Это будут десятки тысяч, возможно, до 50 тысяч. Мы за это никому не платим.», - отметил М.ЧЕЧЕТОВ.

Как сообщил заместитель председателя фракции Партии регионов в ВР Александр ЕФРЕМОВ, в Киеве массовые акции протеста пройдут с 11.00 до 12.00 возле Верховной Рады, Секретариата Президента, Кабинета министров, далее – с 13.00 митингующие соберутся на Майдане Незалежности и, по словам А.ЕФРЕМОВА, будут оставаться там, пока будет желание высказывать свои требования к действующей власти.

“Учитывая то, что власть продолжает политику на доведение народа до нищеты и, как результат, доведение государства до банкротства, мы проводим на этой неделе предупредительную двухдневную акцию”, - объяснил А.ЕФРЕМОВ.

В связи с этим он снова объявил требование Партии регионов к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО подать в отставку и одновременно подписать указ о проведении досрочных выборов в Верховную Раду.

«Думаю, что такое развитие событий, во-первых, сэкономит средства на проведение выборов, во-вторых, это поддержат все граждане государства», - сказал он.