До 15 апреля нужно ликвидировать долги по зарплатам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила министрам существенно сократить или ликвидировать задолженности по зарплатам в государственном секторе до 15 апреля т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров, комментируя сегодняшнее решение о вынесении предупреждений министру обороны Юрию ЕХАНУРОВУ, министру регионального развития и строительства Василию КУЙБИДЕ и председателю Госкомводхоза Василию СТАШУКУ за увеличение задолженности по выплате зарплат на подведомственных предприятиях.

«Сегодня мы шкуры не спускали на заседании правительства, но все, кто не погасит такую задолженность или не сократит ее до того, как будут подводиться окончательные итоги, - это до 15 апреля, безусловно, прилюдно вся шкура будет снята. Это не шутка, потому что министры обязаны хотя бы этот вопрос решить надежно - задолженность по заработной плате должна быть либо существенно сокращена, либо вообще ликвидирована по государственным предприятиям», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, на предприятиях, подведомственных Министерству обороны, не было никаких оснований для увеличения задолженности по выплате зарплат.

«В Министерстве внутренних дел задолженность сократилась, у пограничников ее совсем нету. Почему совсем сократилась и сведена до нуля задолженность в МЧС, а Министерство обороны нарастило такую задолженность? Это недопустимо», - считает она.

Как сообщал УНИАН, министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА сегодня, 2 апреля, проинформировала, что общая задолженность по выплате зарплат на экономически активных предприятиях всех форм собственности на конец марта составила 812 млн. грн., в том числе на предприятиях государственной собственности - 166 млн. грн.

По ее словам, «если задолженность по зарплате по государственным предприятиям сохранится, премьер-министр предпримет меры по привлечению руководителей центральных органов исполнительной власти к дисциплинарной ответственности».