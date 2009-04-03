Тысячи сторонников ПР собрались в центре Киева

Тысячи сторонников Партии регионов собрались в центре Киева для участия в акции протеста «Изменим власть – остановим кризис!».

Как передает корреспондент УНИАН, больше всего участников акции, активная фаза которой начнется в 11.00, собрались в Мариинском парке возле Верховной Рады, где на Мариинской площади установлена сцена с мощным звукотехническим оборудованием. На этой площади также установлено около двух десятков палаток с символикой Партии регионов.

Также около 2 тысяч митингующих находятся напротив Дома правительства, еще несколько тысяч – возле Секретариата Президента со стороны улицы Лютеранской.

Сейчас улицу Грушевского от Дома офицеров до улицы Шовковичной перекрыли сотрудники ГАИ, вследствие чего образовался затор от станции метро «Арсенальная» в направлении центра города.

Работники милиции не пропускают митингующих, в частности, на улицу Банковую, то есть непосредственно к зданию Секретариата Президента.

Участники акции ведут себя спокойно. Их активисты через громкоговорители выкрикивают разнообразные лозунги и призывы, направленные против «действующей власти, которая должна уйти в отставку, чтобы ей не было стыдно перед украинским народом».

Участники акции протеста держат в руках флаги с символикой Партии регионов, транспаранты, где указаны их требования, а также таблички с названиями регионов, из которых они прибыли в столицу.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 11.00 возле зданий правительства, Верховной Рады и Секретариата Президента пройдут митинги с участием народных депутатов, представителей местного самоуправления и активистов Партии регионов.

В 12.00 колонны митингующих начнут движение к Майдану Незалежности, где в 13.00 начнется митинг-протест.

Со своей оценкой ситуации в Украине и требованиями к власти со сцены на главной площади Украины выступят мэры городов, руководители органов местного самоуправления, народные депутаты, а также лидер Партии Регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Участники акций протеста примут резолюцию.