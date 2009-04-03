Денисова: в Украине зарегистрированы 892,1 тыс. безработных

В Украине по состоянию на 20 марта зарегистрированы 892,1 тысяч безработных, из которых 637,4 тысяч получают пособие по безработице.

Об этом сообщила министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА и интервью “Газеті по-українськи” (№ 49 от 3 апреля 2009 года).

“На 20 марта количество зарегистрированных безработных составляло 892,1 тысяч, из них 637,4 тысяч получают пособие по безработице. Аналогичной была ситуация в 2004 году. Тогда за год в центры занятости обратились приблизительно 3 млн. человек. В 2009 году мы ожидаем где-то такое же количество. Но не следует забывать, что в 2004 году помощь при потере работы была меньше, чем сейчас. К тому же не было такого количества активных программ для безработных”, - сказала Л.ДЕНИСОВА.

По ее словам, в феврале 2009 года сформировалась тенденция к сокращению численности работников, которые работают в режиме вынужденной неполной занятости. “В январе их было 2,2 миллиона, а в феврале уже 1,7 миллиона”, – добавила она.

Министр также сообщила, что бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 2009 год составляет 4,7 млрд. грн.

“Мы готовы платить всем, кто потеряет работу. Но, конечно, лучше эти деньги направить на активные программы. Правительство в решении проблемы безработицы в первую очередь пытается сохранить рабочие места. Существуют три программы. Первая - финансирование частичной безработицы. Мы покрываем работодателю часть зарплаты работника при условии, что он его не будет увольнять. Тем самым сохраняем на предприятии квалифицированных людей, ведь рано или поздно оно все равно опять заработает. Другая программа - финансирование переобучения рабочих. Это если работодатель все же не видит перспективы и решает перепрофилировать предприятие. И есть еще третья программа - компенсация части зарплаты, которую рабочий утратил из-за перевода его на неквалифицированную работу. Все это направлено на сохранение людей на рабочих местах”, - подчеркнула Л.ДЕНИСОВА.