Генсек ООН: кризис развивается "ужасающими" темпами

Мировой финансово-экономический кризис развивается "ужасающими" темпами. Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Пан Ги МУН на встрече с премьер-министром Франции Франсуа ФИЙОНОМ.

"Я серьезно опасаюсь, что худшее нам еще предстоит - это усиление экономического спада, проведение протекционистской политики, ослабление правительств различных стран", - сказал Пан Ги МУН.

"Нельзя исключать того, что мы вплотную подходим к границе, за которой начнутся широкомасштабные социальные беспорядки", - отметил он.

"Я участвовал в Лондоне в работе саммита "большой двадцатки" с совершенно четким посланием - финансово-экономический кризис в мире превращается в настоящее время в кризис человеческого развития", - сказал глава ООН. По его данным, развивающимся странам в настоящее время потребуется помощь в размерах "не менее 1 триллиона долларов".