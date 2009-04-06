МИД считает оптимальным сохранение безвизового режима с ЕС

Министерство иностранных дел Украины считает оптимальным сохранение безвизового режима для граждан стран Европейского Союза при скором введении безвизовых поездок для украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

«МИД считает, что было бы оптимальным сохранить существующие условия поездок для граждан стран ЕС при скором введении безвизовых условий поездок для граждан Украины», - сказал он.

В.КИРИЛИЧ напомнил, что МИД во исполнение указа Президента внес предложения относительно поиска адекватных ответов на вопрос о поездках граждан Украины в страны ЕС. По словам В.КИРИЛИЧА, эти предложения будут обобщены, и Президент примет соответствующее решение.

В.КИРИЛИЧ отметил, что МИД считает необходимым добиваться полной имплементации соглашения об упрощении оформления виз от 1 января 2008 года, поскольку существующая ситуация с выдачей виз для граждан Украины не удовлетворяет. «Мы обеспокоены фактами несоблюдения положений соглашения, и об этом говорим представителям Европейской комиссии. Правда, стоит отметить, что в сравнительном плане с прошлым годом ситуация с выдачей виз для граждан Украины качественно изменилась в лучшую сторону», - сказал он.

Кроме того, МИД считает необходимым параллельно проводить активные переговоры по вопросам безвизовых поездок.

В.КИРИЛИЧ подчеркнул, что визовый диалог с Европейским Союзом является непрерывным и отмечается восходящей динамикой. Примером этого, по словам В.КИРИЛИЧА, может быть заседание совместного визового комитета, которое планируется в начале мая, и в ходе которого будут рассмотрены проблемы с выполнением соглашения об упрощении визового режима.

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Верховной Раде Игорь ПОПОВ 4 апреля, в частности, заявил, что безвизовый режим Украины с Европой может быть отменен в ближайшее время, возможно, даже до 7 мая.

"Вскоре мы отменим безвизовый режим с Европой и выиграем от этого. Это произойдет очень скоро. Возможно, даже, до Пражского саммита 7 мая этого года", - отметил И.ПОПОВ.

Кроме того, по убеждению представителя Президента, такие действия "подтолкнут европейцев отменять визы нам".