Кабмин утвердил порядок погашения задолженности по зарплатам

Кабинет Министров утвердил порядок погашения в 2009 году задолженности по выплате заработной платы, которая образовалась на 1 апреля т.г., за счет возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом речь идет в постановлении Кабмина №312 от 2 апреля 2009 года, размещенном на правительственном сайте.

Согласно постановлению, погашение задолженности осуществляется через территориальные органы Госказначейства за счет подтвержденной суммы НДС, которая заявлена налогоплательщиком к возмещению на текущий банковский счет.

На основании поданных налогоплательщиком в органы налоговой службы заявления о перечислении суммы бюджетного возмещения НДС с последующим погашением задолженности и сведений о сумме задолженности по выплате заработной платы данный орган формирует реестр таких плательщиков для бюджетного возмещения в пределах суммы задолженности.

Орган налоговой службы подает в территориальные органы Госказначейства выводы о сумме бюджетного возмещения НДС, которая не превышает сумму задолженности.

Погашение задолженности осуществляется путем перечисления сумм с балансового счета на счет, открытый в госбанке, для направления на зарплатные платежные карточки или личные счета работников налогоплательщика.