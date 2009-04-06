Ющенко надеется на безвизовый режим с ЕС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что в июне начнется работа, которая в конечном результате приведет к введению безвизового режима между Украиной и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время совместного с Президентом Европарламента Гансом-Гертом ПЁТТЕРИНГОМ подхода к прессе в Киеве.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что решение Украины установить безвизовый режим, в том числе для граждан стран Евросоюза, а также решение относительно либерализации визового режима между Украиной и ЕС, дали возможность некоторым категориям украинских граждан или получить безвизовый статус, или иметь упрощенную систему получения виз, а также получить долгосрочные визы в ЕС.

«Есть одна проблема, которая сегодня, по моему мнению, уменьшает тот позитивизм, который был достигнут, - это администрирование по данному вопросу (выдачи виз – УНИАН)», - сказал В.ЮЩЕНКО. В частности, он отметил, что с проблемами Украина сталкивается там, где вопрос выдачи виз передан коммерческим структурам.

Говоря о предстоящем переговорном процессе, В.ЮЩЕНКО отметил, что главным является то, что Украина и ЕС достигли базовой договоренности о начале переговорного процесса относительно безвизового режима между Украиной и ЕС.

«Начиная с 4 июня 2009 года, мы будем иметь ясный план – дорожную карту – как шаг за шагом имплементировать те или иные вопросы, которые приведут нас к безвизовому режиму», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что сейчас созданы четыре группы, которые работают над этим вопросом. Президент выразил удовлетворение, что сейчас идет активный диалог. «Содержательный диалог займет, конечно, не год, но соответствующие институты над этим будут работать», - сказал Президент.