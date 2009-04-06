Крестьян будут регистрировать в службе занятости

Верховная Рада Украины приняла закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о занятости членов личных крестьянских хозяйств”.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовало 341 из 427 народных депутата Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено право на регистрацию в службе занятости значительной части жителей сельской местности, которые имеют в собственности земельные участки и считаются членами личных крестьянских хозяйств.

В частности, изменениями к закону "О занятости населения" устанавливается, что члены личных крестьянских хозяйств принадлежат к категории занятого населения в случае, если работа в этом хозяйстве для них является основной и расчетный месячный доход на одного члена равняется или превышает размер минимальной заработной платы.

Порядок определения расчетного месячного дохода на одного члена личного крестьянского хозяйства устанавливает Кабинет Министров Украины.

Также принятым законом внесены изменения в закон "О личном крестьянском хозяйстве", которыми предусмотрено, что члены личных крестьянских хозяйств подлежат общеобязательному государственному социальному страхованию и пенсионному обеспечению. Общеобязательное государственное социальное страхование членов личных крестьянских хозяйств осуществляется в порядке, установленном законом.

Пенсионное обеспечение членов личных крестьянских хозяйств и уплата ими страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование осуществляются в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении и общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Как сообщал УНИАН, 13 января 2009 года вступил в силу закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины об уменьшении влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения”. Этим законом, среди прочего, было принято изменения к законам “О занятости населения” и “О личном крестьянском хозяйстве”.

Документом была аннулирована вторая часть статьи 8 “О личном крестьянском хозяйстве”, которой определялось, что члены личного крестьянского хозяйства принадлежат к категории занятого населения в случае, если расчетный месячный доход на одного члена равняется или превышает размер минимальной заработной платы.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 4,8 млн. крестьянских домохозяйств.