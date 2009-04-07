Существующие механизмы соцзащиты населения неэффективны

Существующие механизмы социальной защиты населения Украины демонстрируют свою неэффективность, особенно в условиях кризиса, говорится в заключении годовой программы социологических исследований «Проект страны», проведенных Институтом Горшенина.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, заключение свидетельствует, что в Украине существует серьезная необходимость реформирования системы социального обеспечения, в частности – пенсионного обеспечения. Существующие механизмы социальной защиты демонстрируют свою неэффективность, и это особенно заметно сейчас, на фоне экономического кризиса

В опросе института относительно результатов этой годовой программы эксперты отмечают, что реформировать систему социальной защиты Украины необходимо, но для этого нужно время и политическая воля.

В частности, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ соглашается с тем, что реформа системы социальной защиты должна быть проведена, но считает, что для этого нужно время.

«Это невозможно сделать быстро, более того, это невозможно сделать в рамках антикризисной программы. Хотя бы потому, что необходимо провести изучение тех людей, которые нуждаются в защите, а для того нужны огромные де6ньги, создание рабочих мест чиновников и т. п.», - отметил М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Он считает, что провести кардинальную пенсионную реформу в Украине маловероятно, но надеется, что принятие отдельных законодательных актов могло бы улучшить ситуацию. «Я бы хотел, чтобы это был пенсионный кодекс, то есть один системный документ, где бы отдельные части не противоречили друг другу и где было бы собрано все, что создает законодательную базу пенсионного обеспечения», - отметил политолог.

Председатель правления Украинского института социальных исследований Ольга БАЛАКИРЕВА считает что, несмотря на кризисную ситуацию в стране, внедрение реформы системы социальной защиты в целом и пенсионной реформы в частности необходимо именно сейчас.

«Пенсионная реформа провозглашена и прописана, она просто не внедряется сегодня в Украине”, - заметила эксперт. Одним из важных компонентов, по ее мнению, является разъяснение принципов, подходов, шагов пенсионной реформы.

На сегодня О.БАЛАКИРЕВА как специалист не видит, что такие процессы происходят, что идет разъяснение именно сути пенсионной реформы среди тех субъектов, которые должны начинать ее выполнять. По словам О.БАЛАКИРЕВОЙ, это, прежде всего, - владельцы частных предприятий, руководители государственных предприятий, а также именно население, которое должно внести свою долю в накопительную пенсионную систему.

Соглашается с необходимостью реформирования системы социального обеспечения и народный депутат от НУ-НС Тарас СТЕЦЬКИВ. «Пенсионная реформа нужна. Чем быстрее ее провести - тем лучше, поскольку потом у нас будет коллапс пенсионных выплат”, - заметил он.

Депутат выразил сожаление, что на сегодня Верховная Рада показывает неспособность реформировать как систему пенсионного обеспечения в целом, так и систему социального обеспечения в частности. “Для этого нужна политическая воля голосования, которой пока нет. Поэтому мы уже в который раз проваливаем закон о едином социальном налоге, очередной раз мы не принимаем изменений к конституционному обеспечению. Корпоративные интересы депутатской группы стоят выше объективных социальных потребностей общества», - отметил Т.СТЕЦЬКИВ.

Председатель правления центра «Соціовимір» Сергей ТАРАН заметил, что существующая система социального обеспечения в Украине была унаследована от советской системы и сейчас работает по советскому образцу – то есть управление социальными фондами остается закрытым для общественности, а сами фонды часто разворовываются.

«Проблема нашей социальной системы в том, что для многих украинских политиков вопросы социального обеспечения становятся своеобразным политическим лозунгом, и в Украине, которая очень уязвима к популизму, используются перед теми или другими выборами”, - заметил С.ТАРАН.

По его мнению, чтобы социальная система реформировалась, необходимо сейчас предпринять значительные шаги. “Надо сделать социальную систему прозрачной, понятной для общественности, и системной, чтобы вопросы социального обеспечения не поднимались во время выборов», - подчеркнул он.