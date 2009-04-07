ПР инициирует ликвидацию спецпенсий

Сегодня Пария регионов зарегистрирует в Верховной Раде проект закона, которым предусматривается ликвидировать специальные высокие пенсии и вознаграждения для бывших и нынешних высокопоставленных представителей органов государственной власти, в частности народных депутатов.

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной Советы Борис КОЛЕСНИКОВ.

В то же время, действие этого закона, если он будет принят, не будет распространяться на офицеров и генералов Вооруженных сил Украины.

«Все сэкономленные в результате реализации этой законодательной инициативы средства Партия регионов предлагает направить на повышение размера минимальной пенсии и заработной платы в бюджетной сфере», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.