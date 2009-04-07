Жертвами землетрясения в Италии стали 179 человек

Число жертв разрушительного землетрясения, происшедшего в ночь на понедельник в центральной Италии, достигло 179 человек, сообщил в прямом эфире телеканала Canale 5 министр внутренних дел Италии Роберто Марони, сообщает РИА Новости.

"К счастью, весьма сократилось число людей, пропавших без вести - их немногим более тридцати. Число раненых практически не меняется, их около 1,5 тыс, причем все они получают медицинскую помощь в местных учреждениях здравоохранения. Число людей, оставшихся без крыши над головой, составляет от 17 до 20 тыс", - сказал глава МВД.

По его словам, в течение вторника все пострадавшие от землетрясения будут размещены в спешно развертываемых палатках и отелях на Адриатическом побережье, где в распоряжение Службы гражданской обороны уже предоставлены 10 тысяч гостиничных мест. Тем не менее, минувшей ночью многие пострадавшие от землетрясения вынуждены были ночевать в автомобилях.

Марони сообщил, что по линии МВД в ближайшие шесть месяцев в рамках преодоления последствий стихийного бедствия будут выделены 130 млн евро.

Спасатели продолжают работать и искать людей, оставшихся под обломками разрушенных зданий. Минувшей ночью они извлекли из-под развалин 24-летнюю студентку Марту Валенте, состояние здоровья которой оценивается как хорошее. Она провела под обломками здания 23 часа.

Как сообщает Радио Маяк, не менее ста человек в последние часы извлечены живыми из-под обломков рухнувших зданий в итальянской области Абруццо, пострадавшей от сильнейшего землетрясения. Об этом сообщает интернет-сайт итальянской медиагруппы "Соле 24 Оре".

Район стихийного бедствия постоянно сотрясают новые подземные толчки.

Сильвио Берлускони уже объявил: 30 млн евро придут в Аквилу со дня на день. В городе не хватает воды, продуктов, тысячам семей нужно временное жилье.

Таких трагедий и таких разрушений Италия не видела десятки лет.