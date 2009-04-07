СНБО: введение виз негативно повлияет на отношения Украины с ЕС

Отмена безвизового режима для въезда граждан Евросоюза в Украину негативно повлияет на отношения нашего государства с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил сегодня первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимир ОГРЫЗКО, отвечая на вопросы журналистов.

“Я не думаю, что это шаг, который будет способствовать нашему диалогу с Европейским Союзом в целом, уже не говоря о конкретных визовых делах”, - сказал В.ОГРЫЗКО.

Поэтому, по его мнению, в поднятии данного вопроса было больше эмоций, чем практического расчета, и он не будет иметь перспектив реализации.

В.ОГРЫЗКО также сообщил, что официальная позиция СНБО относительно возможности отмены безвизового режима для граждан Евросоюза не обсуждалась.

В то же время он заметил, что безвизовый режим поездок украинцев в страны ЕС будет возможен только тогда, когда наше государство выполнит требования об обустройстве границ и внедрит эффективную систему борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой. До тех пор, убежден В.ОГРЫЗКО, визы для украинцев отменены не будут.