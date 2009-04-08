Число погибших в Италии достигло 235 человек

Число погибших в результате землетрясения в центре Италии достигло 235 человек, сообщает ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на последние данные координационного центра спасателей.

Эксперты не исключают новых толчков.

Продолжается разбор завалов, оставленных разрушительным землетрясением, которое произошло в понедельник ночью в районе административного центра области Абруцци города Аквила.

Во вторник вечером там произошел еще один сильный толчок, немного уступавший по силе основному удару стихии. Он привел к дополнительным разрушениям. Сообщение об одном погибшем было опровергнуто.

Из-под завалов спустя 42 часа после землетрясения удалось извлечь живой девушку. В тоже время медики констатируют, что частой причиной смерти жертв землетрясения стал инфаркт.

Подземные толчки, в том числе сильные, могут повториться в центре Италии, предупреждают эксперты. Последний сильный толчок магнитудой 5,3, происшедший в 19.42 (21.42 мск) во вторник в городе Аквила, уже пострадавшем от предыдущего землетрясения, может быть, по мнению ученых, не повторением, а "самостоятельным явлением", что свидетельствует о возможности продолжения движений земной коры.

Самые сильные подземные толчки в центре Италии ощущались и в районе Рима, который считается более устойчивой сейсмической зоной. Однако, несмотря на заверения специалистов об отсутствии угрозы, многие жители итальянской столицы покинули свои дома в момент землетрясения.

Стихия, разрушившая многие исторические здания в Абруцци, сказалась и на древних памятниках Вечного города. Однако этот ущерб можно считать совсем незначительным. Как говорят специалисты и археологи, античные памятники - римские арки, колонны, амфитеатры, включая Колизей, устойчивы благодаря "гибкости материалов, которые использовались для их строительства".

В древности и раннем Средневековье Рим страдал от землетрясений: в 443, 484 и 508, 801, 1091 годах. В ходе одного из них значительно пострадал Колизей. Последний мощный толчок непосредственно в римском регионе был зарегистрирован в 1349 г, после чего явная геологическая активность в этой зоне прекратилась. Однако Рим пострадал от землетрясения 1703 г, произошедшего как раз в Абруцци.