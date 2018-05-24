Сага об инфляции

Инфляция в Украине за март 2009 года составила 1,4%, что меньше чем в феврале (1,5%) и январе (2,9%). Нисходящий инфляционный тренд дает надежду, что в этом году потребительские цены в Украине вырастут не так сильно, как в прошлом году (на 22,3%). И на то есть несколько весомых причин...

Симптомы замедления и ускорения инфляции

Во-первых, во всем мире снизились и могут продолжить снижение цены на сырьевые товары – нефть и нефтепродукты, природный газ, металлы и т.д. А от них зависит величина себестоимости производства большинства видов как промышленной, так и сельскохозяйственной продукции, а также тарифы на жилищно-коммунальные услуги и пассажирский транспорт.

Во-вторых, в виду кризиса существенно замедляется рост доходов украинцев, что выливается в сокращение спроса на потребительские товары и услуги.

В-третьих, также вследствие кризиса в стране практически прекращено потребительское кредитование населения, которое являлось мощным инфляционным фактором в предыдущие годы.

Вышеперечисленные моменты обусловили, начиная со второй половины 2008 года, снижение инфляции не только в Украине, но и во всем мире. К примеру, в США под их воздействием годовая инфляция опустилась с рекордных 5,6% в июле прошлого года (к июлю 2007 года) до 0,1% в декабре (к декабрю).

Однако в Украине и других развивающихся странах есть еще другие локомотивы инфляции, не присутствующие в США и Евросоюзе. В частности, главной причиной высокого роста потребительских цен в Украине в октябре-декабре 2008 года и в январе-феврале нынешнего года стала резкая девальвация гривни, повлекшая очень сильное подорожание импортных товаров и вдогонку за этим заметный рост на товары (услуги) отечественного производства. Кроме того, в нашей стране действует еще психологический инфляционный фактор, связанный, главным образом, с политической нестабильностью.

Поэтому в случае, если Нацбанку удастся удержать валютный курс на имеемых рубежах и в стране не случится крупных политических потрясений, то инфляция в этом году вполне может не превзойти правительственный прогноз в 9,5%. Если же гривня продолжит девальвацию и курс достигнет 11-12 грн./долл. или даже выше, да еще и усилится политическое противостояние, то потребительские цены могут вырасти в течение года намного больше, чем 16,4%, которые Украине спрогнозировал Всемирный банк.

В целом, высокая инфляция, означающая обесценивание национальной валюты – это бич Украины. Если в экономически развитых странах, например в ЕС, инфляция лишь в очень редкие годы превышает 2% годовых (в США чуть выше – в среднем, около 3%), то у нас годовая инфляция измеряется, как правило, двузначным числом, а прирост потребительских цен в 2-3% и выше – это привычный месячный показатель.

Среднегодовая инфляция в Украине за последние 12 лет – более 13%

Так уж сложилось, что именно в апреле 2009 года индекс потребительских цен в Украине за период с момента введения в обращение гривни, скорее всего, достигнет и пересечет рубеж 500%. То есть, гривня обесценилась за это время из-за инфляции в пять раз. Следовательно, за тот товар или услугу, за которые в момент появления в обращении нынешней денежной единицы платили одну гривню, теперь нужно давать пять гривень. Стоит вспомнить картину инфляции в стране за период функционирования гривни и просчитать ее суммарный показатель.

Гривня была введена в обращение в сентябре 1996 года. Инфляция до конца года была относительно умеренная для Украины: сентябрь – 2,0%, октябрь – 1,5%, ноябрь – 1,2%, декабрь – 0,9%. Суммарно за четыре последних месяца 1996 года индекс потребительских цен составил 105,7% (прирост потребительских цен, а это и есть инфляция – 5,7%).

В последующие 12 лет ситуация с инфляцией складывалась по-разному.

Годы Индекс потребительских цен (%) Годы Индекс потребительских цен (%) 1997 110,1 2003 108,2 1998 120,0 2004 112,3 1999 119,2 2005 110,3 2000 125,8 2006 111,6 2001 106,1 2007 116,6 2002 99,4 2008 122,3

Суммарный индекс потребительских цен за эти 12 лет – 445,66%, среднегодовая инфляция – 13,3%, среднемесячная – 1,01%.

Как видим, очень быстрый рост потребительских цен наблюдался в 1998, 1999 и 2000 годах, причем, 2000 год стал по инфляции рекордным за всю историю существования гривни. Вызвано это было, главным образом, мощной девальвацией гривни вследствие тогдашнего финансового кризиса – с августа 1998 года до конца 1999 года курс гривни к доллару вырос почти в три раза. В виду такого сильного падения гривни к доллару потребительский импорт значительно подорожал, а объемы его поступлений резко снизились, что дало возможность возродиться отечественному производству. При этом из-за отсутствия зарубежной конкуренции отечественные товары существенно росли в цене. В какой-то мере, ситуация в конце 2008 – начале 2009 гг. схожа на описываемый период.

2001 год стал годом самой низкой инфляции в Украине за период функционирования гривни, а 2002 год – даже дефляционным (дефляция – 0,6%). Причины замедления темпов роста цен и дефляции состояли в том, что доходы населения в те годы повышались довольно скромно, но при этом в течение всего 2001 и начала 2002 годов происходило значительное удешевление нефтепродуктов. Достаточно привести в этом ракурсе лишь один статистический показатель – автомобильные топливо и масла подешевели за 2001 год в Украине на 33,0%.

Главными факторами высокой инфляции второй половины 2007 и первой половины 2008 годов стали неурожай сельскохозяйственных культур в 2007 году вследствие засухи, а также сильный рост цен на нефть и природный газ. Эти причины привели к мощному росту инфляции практически во всех странах мира, включая Украину. Инфляционные рекорды в первой половине 2008 года были установлены в США, странах ЕС, Китае, России. В последние месяцы прошлого года и в январе-феврале нынешнего главной причиной значительной инфляции в Украине, как уже было сказано выше, стала сильная девальвация гривни к доллару и евро.

Итак, подсчитаем суммарную инфляцию за время существования гривни. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в сентябре-декабре 1996 года – 105,7%, ИПЦ за период с 1997 по 2008 год включительно – 445,66%, ИПЦ за январь-март 2009 года – 105,9%. При перемножении этих показателей получаем, что с момента введения в обращение гривни и по 1 апреля 2009 года суммарный ИПЦ равняется 498,86%. Арифметический подсчет показывает, что при достижении в апреле инфляции всего в 0,3% суммарный ИПЦ с сентября 1996 года преодолеет отметку 500%. Следовательно, данный рубеж, означающий пятикратное инфляционное обесценивание гривни, будет преодолен, скорее всего, в первой декаде апреля 2009 года – то есть, в эти дни.

Рост доходов намного опередил рост цен

Показатель, надо отметить, весьма примечательный. Однако не стоит придавать данному факту чрезвычайно негативного значения, поскольку сама по себе эта цифра мало что значит. К тому же напомним, что только за один 1993 год индекс потребительских цен достиг в Украине 10256,0% (карбованец обесценился в 102 раза).

Например, российский рубль «слабее» гривни на сегодня в 4,3 раза (по официальному курсу НБУ), японская иена – в 13,0 раз, а венгерский форинт – в 29,1 раз. При этом правительства России, Японии и Венгрии не испытывают большого дискомфорта и не планируют в ближайшее время проводить деноминацию своих валют. Впрочем, при продолжении в будущем таких же темпов роста цен (13,3% в год), гривня будет обесцениваться все быстрее – это арифметический эффект. Если в пять раз гривня «похудела» за 12 лет и 7 месяцев, то десятикратное обесценивание наступит менее чем через шесть лет.

Также пятикратное обесценивание гривни не означает, что украинцы стали из-за этого беднее. Напротив, за время существования гривни как номинальные, так и реальные доходы населения существенно выросли. Так, в 1996 году среднемесячная зарплата в Украине составляла 126 грн., а в 2008 году – 1806 грн., что в 14,3 раза выше. Следовательно, реальная зарплата выросла в 2,9 раза. По пенсиям ситуация еще лучше: средняя пенсия в 1996 году – 38,7 грн.; в 2008 году – 751,4 грн., рост – в 19,4 раза (рост с коррекцией на инфляцию – в 3,9 раза).

Инфляция и девальвация

Конечно, могут возникнуть сомнения в достоверности показателей инфляции, предоставляемой Госкомстатом, и некоторые поводы для этого имеются. К примеру, отечественное статистическое ведомство не учитывает при расчете инфляции рост цен на жилье – оно не включено в потребительскую корзину. А ведь за период с 2001 по 2008 год цена квадратного метра жилья в Украине повысилась более чем в 10 раз. Впрочем, сейчас недвижимость стремительно дешевеет, что тоже не отражено в показателях инфляции от Госкомстата.

Немаловажное значение имеет еще и сравнение уровней инфляции в Украине с другими государствами, что должно бы с точки зрения экономики влиять на валютно-курсовую динамику. В частности, за период с 1 января 2000 до конца 2008 года инфляция в США составила 24,9%, а в Украине – 183,0%. То есть, потребительские цены возросли в США в 1,249 раза, а в Украине – в 2,83 раза.

Покупательная способность гривни по отношению к доллару снизилась за обозначенное время в 2,27 раза (2,83/1,249). При соблюдении паритета покупательной способности гривни с долларом США, по состоянию на начало 2000 года (когда гривня прекратила девальвацию в связи с кризисом 1998-1999 годов), и с учетом валютного курса на ту дату в 5,4 грн./долл. - доллар должен бы стоить в январе 2009 года около 12,3 грн.

Данные соображения могут быть полезны при определении обоснованного валютного курса и составлении курсовых прогнозов на перспективу. Впрочем, это уже тема для другой статьи…

Юрий Глухов (для УНИАН)