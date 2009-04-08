Папиев: реальный уровень безработицы скрывается

Народный депутат фракции Партии регионов, министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Михаил ПАПИЕВ считает, что в последнее время в государстве наблюдается тенденция к сокрытию реального уровня безработицы.

“В последнее время в Украине перестали регистрировать безработных, или же стали украшать цифры, которые характеризуют этот показатель”, - говорится в комментарии М.ПАПИЕВА, текст которого передан УНИАН его пресс-службой.

М.ПАПИЕВ отмечает, что на 1 ноября 2008 года, когда власть публично признала экономический кризис, в государстве было 560,5 тыс. зарегистрированных безработных, на 1 декабря – 694,8 тыс., на 1 января нынешнего года – уже 876,2 тыс., а на 1 февраля – 930 тыс. зарегистрированных безработных.

”А дальше со статистикой начинают твориться непонятные вещи. По состоянию на 1 марта количество зарегистрированных безработных уменьшились до 924,8 тыс., а по оперативной информации на вчерашний день, вообще сократилась до 878,8 тыс.”, – заявил М.ПАПИЕВ.

В связи с этим народному депутату не понятно, каким образом в стране, где сокращение промышленного производства с начала года ежемесячно превышает 30% прошлогоднего, а падение ВВП - 25%, происходит уменьшение численности безработных.

По мнению М.ПАПИЕВА, центры занятости на местах под разными поводами отказываются регистрировать новых безработных не только ради красивой цифры в показателях, но и потому, что от этого зависят премии чиновников от занятости. Он напомнил, что еще в ранге министра труда инициировал отказ от использования такого показателя, как уровень зарегистрированной безработицы, поскольку он более субъективен, чем уровень экономической безработицы, которая определяется по методологии Международной организации труда путем опроса граждан.

«Если после обнародования Госкомстатом Украины данных об уровне экономической безработицы за первый и второй кварталы нынешнего года, который определяется ежеквартально путем обследования домохозяйств, мы получим другие цифры, другую тенденцию, чем те, которые показывает сегодня уровень зарегистрированной безработицы, я буду требовать привлечь к ответственности всех, кто сегодня занимается сокрытием истинной ситуации с безработицей», - заявил М.ПАПИЕВ.