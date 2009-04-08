Российские министры отчитались о своих доходах

Несколько членов правительства России признались, что владеют дорогими автомобилями и получают доходы, которые исчисляются миллионами долларов, сообщает Би-би-си.

Вслед за публикацией сведений об имуществе и доходах президента Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина во вторник на сайте правительства появилась сводная таблица доходов федеральных министров, вице-премьеров, их жен, мужей и детей младше 18 лет.

Как объяснял в интервью одному из государственных телеканалов президент Медведев, декларирование имущества "расширит поле контроля" за доходами должностных лиц, тем самым сдерживая распространение коррупции.

Опубликованные сведения об имуществе и доходах министров менее подробны, чем соответствующие справки о президенте и премьере.

Так, в таблице не указан баланс на банковских счетах, нет данных даже о наличии счетов, о владении акциями или других коммерческих интересах, обо всех объектах недвижимости написано, что они находятся "в России" без уточнения.

И из этой таблицы ничего нельзя узнать о происхождении доходов, например, министра природных ресурсов Юрия Трутнева, который с 1 января по 31 декабря 2008 года заработал без малого 370 млн. рублей.

В конце этого периода рубль значительно подешевел относительно доллара, но даже по курсу на конец прошлого года это почти 13 млн. долларов.

Богатые министры

Впрочем, Трутнев и в прежние годы выделялся столь большим состоянием. Тогда он объяснял этот доход платежами от продажи принадлежавшей ему группы компаний "ЭКС" в Перми, которые поступали в рассрочку в течение нескольких лет.

Теперь, как объяснили российским информагентствам в пресс-службе минприроды, эти средства переданы в управление и находятся в обороте.

В таблице не указаны сведения о жене и одном из двух сыновей Юрия Трутнева, о существовании которых можно узнать из его официальных биографий.

Значительные доходы имеет также семья первого вице-премьера Игоря Шувалова. При этом сам чиновник получил около 4,7 млн. рублей, что сопоставимо с доходами его непосредственного начальника Путина.

Но Ольга Шувалова получила доход почти в 365 млн. рублей.

Третье место по доходам занял министр транспорта Игорь Левитин, получивший 20,6 млн. рублей.

Большинство министров отчиталось о доходах на уровне 3-5 млн. рублей за год.

Дорогие машины

Марки транспортных средств, имеющихся в собственности министров, отражены в таблице полнее, чем многие другие сведения об их имуществе.

В частности, выясняется, что среди членов правительства популярна модель Porsche Cayenne - премиальный внедорожник с высоким расходом топлива есть у Юрия Трутнева и у жен министров энергетики и юстиции - Александра Коновалова и Сергея Шматко. У Трутнева также есть Porsche 911.

У главы минэкономразвития Эльвиры Набиуллиной есть Jaguar. Такой же есть у супругов Шуваловых (они также владеют четырьмя "Мерседесами" разных моделей, как особо оговорено, они находятся в их совместной собственности).

Несколько министров и их жен не декларировали никаких транспортных средств: глава МИД Сергей Лавров и его супруга, министр связи Игорь Щеголев с женой и министр промышленности Виктор Христенко.

Ранее сообщалось, что Виктор Христенко женат на Татьяне Голиковой, занимающей пост министра здравоохранения и соцразвития.

О Татьяне Голиковой в таблице нет никаких сведений, но пресс-службе правительства настаивали, что никаких ошибок в представленных данных нет.