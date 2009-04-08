Потребительская уверенность россиян упала до уровня 1999 года.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе государственной статистики (Росстат)

"Результаты обследований, проведенных Росстатом в первом квартале 2009 года, свидетельствуют о продолжающемся снижении потребительской уверенности населения России", - говорится в сообщении Росстата.

Отмечается, что по сравнению с четвертым кварталом 2008 года индекс снизился на 15 процентных пунктов, с первым кварталом 2008 года - на 35 процентных пунктов.

"Аналогичный уровень индекса наблюдался в четвертом квартале 1999 года (-35%)", - отмечает Росстат.

На снижение индекса потребительской уверенности повлияло, прежде всего, преобладание негативных оценок респондентами произошедших изменений в экономике России.

Доля респондентов, указавших на ухудшение экономической ситуации в России, составила почти 83% от числа опрошенных (в I квартале 2008 г. - 19%). Доля респондентов, положительно оценивающих произошедшие изменения экономической ситуации, составила 4% против 32% в I квартале 2008 года.

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении составил (-26%), что на 25 процентных пунктов ниже уровня, отмеченного в I квартале 2008 г. (-1%).

Ухудшение личного материального положения прогнозирует более 42% опрошенного населения (против 13% в I квартале 2008г.). Доля респондентов, ожидающих улучшения своего материального положения в течение следующих 12-ти месяцев, составила 7% (13% в I квартале 2008 г.). Почти 38% от числа опрошенных считают, что их материальное положение не изменится.

Регулярные опросы потребительского поведения населения в России проводятся Росстатом с 1998 г. ежеквартально (в феврале, мае, августе и ноябре) с охватом 5,0 тыс. человек в возрасте 16 лет и старше, проживающих в частных домохозяйствах, во всех субъектах Российской Федерации.