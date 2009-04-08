В Украине право на льготы имеет почти 43% населения

Эксперты отмечают целесообразность реформирования системы льгот в Украине, поскольку право на их получение имеет почти 43% населения, на финансирование льгот ежегодно государству необходимо свыше 29 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, к такому выводу пришли эксперты в ходе заседания круглого стола на тему: «Реалии и перспективы системы льгот в Украине», который проводился Центром общественной адвокатуры при поддержке Международного Фонда «Возрождение».

"Украину называют еще «страной льгот». Право на получение льгот регламентируют около 50 нормативно-правовых актов, по данным ЕГАРЛ (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы - УНИАН), в Украине насчитывается около 13 млн. чел., которые имеют право на льготы по социальному признаку, и около 3,2 млн. - по профессиональному. Право на льготы прямо или опосредствовано имеют почти 43% населения, общий объем льгот требует ежегодно свыше 29 млрд. грн., что равняется годовым расходам всех местных бюджетов Украины», - сообщила юрист Центра общественной адвокатуры Ирина МАЗУР.

Как отметил председатель Центра общественной адвокатуры Леонид ТАРАСЕНКО, отечественная система льгот унаследована с советских времен.

"В СССР льготы выполняли другую функцию: в первую очередь это было вознаграждение за добросовестный труд, непрерывный трудовой стаж, связанные с профессией вредные условия или заслуги перед государством. Государство таким образом поддерживало «послушность» и вознаграждало. После распада Союза льготы в Украине стали рассматриваться в качестве защиты необеспеченных слоев, превратились в вид помощи, стали частью «доходов» наименее защищенных слоев населения", - заявил эксперт.

По его словам, впоследствии в Украине начался процесс экономически необоснованного предоставления льгот различным категориям населения, в частности, и по профессиональному признаку.

"В результате предусмотрено множество льгот для разных категорий, и оказалось, что государство не в состоянии финансово обеспечить льготы, которые нужны для социально чувствительных категорий граждан, да и всю систему льгот", - сказал Л.ТАРАСЕНКО.

Как было отмечено на заседании круглого стола, многие льготы, которые предусмотрены разными законодательными актами, не подкреплены финансовым обеспечением, существует проблема контроля за механизмами покрытия расходов на такие льготы. По мнению экспертов, это касается, в частности, наиболее «проблемной» и распространенной льготы – льготы на пользование транспортом. Эксперты считают, что эту льготу уже давно необходимо заменить на адресную помощь.

Юристы Центра общественной адвокатуры подготовили и презентовали «каталог льгот», в котором насчитали 611 различных льгот для разных категорий. Однако, по словам И.МАЗУР, даже такой каталог льгот не является полным, поскольку в законодательстве понятие льгот не определено, и "каждый вкладывает в него разное содержание, отождествляя его с привилегиями, компенсациями, помощью".