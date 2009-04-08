В Донецкой области на 1 вакансию приходится 8 безработных

В Донецкой области сегодня на одну вакансию приходится почти 8 официально зарегистрированных безработных. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой областной государственной администрации Владимир ЛОГВИНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал, что «на сегодняшний день мы имеем где-то 69 тыс. зарегистрированных безработных, вакансий - где-то около 9 тыс.».

По его словам, в последние месяцы в регионе было задействовано в различных работах порядка 5 тыс. безработных, «из них 400 человек - профинансированы из бюджета Фонда занятости, а остальные 4,6 тысячи – профинансированы работодателями».

Но В.ЛОГВИНЕНКО подчеркнул, сложно сейчас говорить о стабильности на рынке труда области: «Стабильность этой информации, она сложная. Может случиться так, что через 2-3 дня выстрелит, и мы получим еще 6-15 тыс. зарегистрированных безработных».

Губернатор сообщил, что в перспективе создание новых рабочих мест и потребность в рабочей силе можно ожидать только со стороны аграрного сектора для проведения сезонных сельскохозяйственных работ.