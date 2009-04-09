В итальянской Абруццо снова землетрясение

Новый подземный толчок силой 4,3 балла по шкале Рихтера был зафиксирован сегодня ночью в районе административного центра итальянской области Абруццо - города Аквилы, где в ночь на 6 апреля произошло разрушительное землетрясение, передает РИА «Новости».

По информации представителей местных правоохранительных органов, на сей раз обошлось без жертв.

Однако количество погибших в результате первого землетрясения этой ночью увеличилось еще на одного человека и достигло 273. Спасатели, не прекращающие работу ни на минуту, извлекли из-под обломков Дома студента в Аквиле тело еще одного молодого человека.

Похороны жертв первого землетрясения назначены на 10 апреля, Страстную пятницу по католическому календарю. Решением правительства она объявлена днем национального траура, сообщает ИТАР-ТАСС.

Премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ сообщил, что 17 тыс. 700 человек в настоящее время живут во временных палаточных городках, сооруженных местными властями, еще 10 тыс. расселены в другие временные жилища.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 апреля в итальянском регионе Абруццо произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Министерство иностранных дел Украины вчера подтвердило факт гибели в результате землетрясения двух граждан Украины - восьмилетней девочки и молодой женщины.

7 апреля в регионе Абруццо были зарегистрированы повторные подземные толчки силой 5,8 баллов по шкале Рихтера. В результате повторного землетрясения полностью разрушены все здания города. В зону землетрясения попали также регионы Эмилия Романия и Реджио Калабрия.