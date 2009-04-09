Подорожали социальные товары

Отмена постановления Кабинета Министров о порядке декларирования оптово-розничных цен сразу же привела к росту цен на социально значимые товары, заявила в интервью еженедельнику «Комментарии» начальник Государственной инспекции по контролю над ценами Министерства экономики Украины Наталия НЕМОДРУК.

И хотя, по ее словам, рост цен на эту группу товаров составил всего 1-5%, это довольно тревожный звонок.

Постановление КМУ о порядке декларирования оптово-розничных цен, объяснила руководитель Госценинспекции, позволяло сдерживать цены на социальные продукты, к которым относятся хлеб, мука, макаронные изделия, крупы (рис, пшено, гречневая и манная), сахар, говядина, свинина, мясо птицы, вареные колбасные изделия, молоко, творог, сметана, масло сливочное, растительное масло, яйца куриные.

В доказательство этого она привела такие данные: с сентября 2008 г. по март 2009 г. темпы роста цен составили: на муку пшеничную - 0,3%, молоко — 11,9%, сметану — 8,6%, творог — 9%, говядину — 3,7%, колбасу вареную первого сорта — 7,8%.

Для сравнения: за аналогичный период (сентябрь — март) 2007–2008 гг. мука пшеничная подорожала на 42,4%, молоко — на 24,3%, сметана — на 18,5%, творог — на 11,3%, говядина — на 23,9%, колбаса вареная первого сорта — на 11,5%.

Н.НЕМОДРУК высказала предположение, что через несколько месяцев Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, возможно, отменит приостановление действия постановления КМУ относительно продуктов питания, как это было в случае с аналогичным постановлением с лекарствами. Ведь, отметила она, законность постановления Кабмина подтверждена решением Окружного административного суда г. Киева от 12 февраля 2009 года. Однако, за это время цены могут вырасти и их сложно будет вернуть к прежнему уровню.

В качестве примера Н.НЕМОДРУК привела ситуацию с ценами на лекарства.

«(…) за два с половиной месяца отсутствия ценовой регуляции лекарственные препараты подорожали в 2–3 раза. И, несмотря на то, что сегодня цены на них опять регулируются, откат к прежнему уровню так и не произошел», - отметила она.

По словам Н.НЕМОДРУК, большинство предпринимателей ничего не имеют против обоснованной регуляции цен.

«Нарушителей из общего количества субъектов предпринимательской деятельности, с которыми мы работаем, меньше половины. При этом лишь 30% дел доходит до суда. В 70% случаев предприниматели предпочитают заплатить штраф и не впутываться в судебные иски. Когда речь идет о штрафных санкциях в размере 10–15 тыс. грн., проблем не возникает. Когда же счет идет на миллионы, компании, конечно, пытаются их отрицать», - объяснила начальник Государственной инспекции по контролю над ценами Министерства экономики Украины.