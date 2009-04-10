Россияне не выплатили по кредитам 117 млрд. руб.

В России резко выросло число граждан, которые не платят по кредитам, - только за месяц число неплательщиков, представших перед судом за долги, выросло в полтора раза. Около тысячи должников объявлены в розыск, cообщает РИА Новости со ссылкой на "Российскую газету", которая приводит данные министерства юстиции.

В феврале судебным приставам направлено более 80 тысяч исполнительных документов по неплательщикам кредитов. А общая сумма новых долгов выросла в два с половиной раза - почти до 30 миллиардов рублей, поступивших за месяц.

В целом, с учетом неоконченных исполнительных производств, на исполнении у судебных приставов уже находится более 730 тысяч исполнительных производств по невыплатам кредитов на общую сумму 117 миллиардов рублей, сообщает издание.

"Речь идет только о тех должниках, на кого банки подали в суд и по чьим делам уже вынесено решение. В реальности должников, естественно, гораздо больше", - полагает газета.

Некоторые должники ударяются в бега. В феврале судебные приставы завели 980 розыскных дел, связанных с взысканием кредитных задолженностей, пишет газета.