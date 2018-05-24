Военный бюджет-2009: армия в шаге от развала

В Украине уже много чего развалилось, застопорилось и посыпалось. Над банками, страховиками, металлургами, химиками, автопромом и строителями давно маячит «медный таз». Причем список «смертников» можно продолжить не одним пунктом. Коснулась нерадостная ситуация и Вооруженных сил, причем не только благодаря кризису…

На вчерашней пресс-конференции директор департамента гуманитарной политики Министерства обороны Украины Илья Тищенко заявил, что при запланированных на 2009 год объемах финансирования Вооруженных сил количество соединений и военных частей, способных выполнять определенные задачи, может снизиться наполовину. А, по словам председателя правления Центра военной политики и политики безопасности Евгения Шелеста, тем, кто в сфере финансирования ВСУ придумал термин "бюджет поддержания боеготовности на надлежащем уровне", надо осознать, что может настать время, когда не будет что поддерживать.

Т.е., без увеличения бюджета ВСУ не выжить, и Минобороны в очередной раз вынуждено поднимать этот вопрос. Предыдущие попытки привлечь внимание власти к проблемам военных, как известно, не увенчались успехом: в Кабмине, который отвечает за пересмотр бюджета, попросту отделываются молчанием. Так сказать, полный игнор.

Попытаемся исчерпывающе разобраться в ситуации…

Ниже критического минимума

…Итак, бюджет, который предложен Вооруженным силам Украины на 2009 год, в Департаменте финансов Минобороны называют не иначе как «катастрофическим» и таким, который приведет к полному развалу армии. Фактически он является в 1,3 раза меньше бюджета 2008 года, и составляет 1,12 % ВВП, или 36,1% полной потребности армии (32,4 млрд. грн.). И это при том, что Законом “Об обороне Украины” (ст. 2) определено финансирование оборонных нужд на уровне 3% ВВП.

Между тем, цифра в 1,12% ВВП - слишком надуманная, оперировать ею могут лишь законченные оптимисты. Дело в том, что такой показатель получается, если учитывать общую сумму военного бюджета-2009 - 11 миллиардов 650,1 млн. грн. При этом военный бюджет состоит из двух частей – общего и специального фондов. Первый – средства, которые армия получит непосредственно из госбюджета, а спецфонд – средства, которые она должна заработать сама за счет хозяйственной деятельности.

При этом общий фонд, т.е. выплаты армии из госбюджета, в 2009 году составляет всего 7,4 млрд гривень. Еще 4,2 млрд. грн. и есть спецфонд, который должен наполняться средствами от реализации избыточного имущества Вооруженных Сил. Заметим, что ни одна армия Европы, да и вообще ни одного из развитых государств мира не имеет в своих бюджетах такого понятия, как спецфонд. Поскольку все «нормальные» армии финансируются исключительно за счет госбюджета - в цивилизованном мире с трудом представляют, что государство может обязывать военных заниматься коммерцией для их собственного выживания. Это - нонсенс.

Но даже если принять этот нонсенс как норму для Украины, все равно абсолютно непонятно, откуда составители нынешнего военного бюджета взяли размер спецфонда в 2009 году в 4,2 млрд грн. В народе в таких случаях говорят – высосан из пальца, или взят с потолка. Кабмин, составлявший проект бюджета, судя по всему, действовал именно по этой «технологии».

Дело в том, что таких денег Минобороны не может заработать ни теоретически, ни, тем более, практически. При существующей ныне правовой базе и имеющихся возможностях Вооруженные Силы могут наполнить спецфонд порядка 800 млн. грн. Это, если не брать в учет финансовый кризис, который, увы, не позволяет себя игнорировать. В целом, сделав соответствующие расчеты, военные финансисты пришли к выводу, что со всеми потугами, при максимальном содействии правительства и парламента (т.е. в случае срочного принятия соответствующих законодательных документов, которых пока в природе не существует) и при самом удачном стечении обстоятельств МО может заработать за 2009 год никак не более 1,2 млрд грн. Точную сумму в 1 215, 6 млн. грн. в департаменте финансов МО расписали следующим образом: 606,6 млн. грн. – собственные поступления; 311,0 млн. грн. – поступления от реализации недвижимого имущества Минобороны, 298,0 млн. грн. – поступления от реализации излишков техники и другого имущества.

Исходя из этих также весьма оптимистических, но все же куда более реальных расчетов, общий военный бюджет-2009 может составить максимально 7,4 млрд грн. из госбюджета плюс 1,2 млрд грн. спецфонда – в общем 8,6 млрд грн. Это и есть реальный бюджет, который армия может получить в этом году по максимуму.

Но, 8,6 млрд грн. – это действительно для армии катастрофа. Тут уже можно оперировать не данными украинских военных финансистов и экономистов, а принятыми (и подтвержденными) в мире категориями. В НАТО (и этой цифры придерживаются во всей Европе) принято, что военный бюджет государства должен составлять не менее 2% ВВП. Если даже в условиях кризиса не удается удерживать этот показатель, то, в любом случае, он никогда и ни при каких условиях не должен опускаться ниже 1% ВВП. Поскольку это означает развал армии.

В «блоковой» Европе позволяет себе выделять на оборону менее 1% ВВП только такая «специфическая» страна, как Люксембург. Ее вооруженные силы, заметим, являются чисто «политическим», но никак не силовым аргументом, и состоят фактически из двух рот, одна из которых предназначена для участия в инициативах НАТО, другая – ЕС. То есть, о полноценной системе обеспечения обороноспособности страны тут речь никак не идет, вся надежда Люксембурга – гарантии безопасности, получаемые от членства в НАТО и Евросоюзе. К Люксембургу можно добавить только Молдову, которая также допустила падение уровня военных расходов ниже 1% ВВП. Но список расширился, к ним присоединилась Украина - бюджет в 8,6 млрд грн. составляет всего лишь 0,83% ВВП.

Спецфонд – звучит, как минимум, странно

Как мы уже отметили, спецфонд в размере 4,2 млрд грн – это нечто из области даже ненаучной фантастики. Между тем, это - 38% всего армейского бюджета на 2009 год. Сам факт, что из этих 4,2 млрд грн. не менее 3,3 млрд грн. являются негарантированными, вносит серьезный дисбаланс в работу финансовых органов Минобороны и, как следствие, во всю систему жизнедеятельности армии (про развитие мы промолчим). Ведь это средства, под которые невозможно брать никакие обязательства, формировать планы подготовки войск и проводить мероприятия по выполнению программы развития вооружения и военной техники (ВВТ).

Но даже и та сумма спецфонда, которую военные готовы все же заработать, т.е. 1,2 млрд грн., - весьма слабая подмога, в частности, в организации боевой подготовки. Суть в том, что деньги от хозяйственной деятельности (тот самый спецфонд) поступают неравномерно, как правило, первые полгода их вообще нет, а основная сумма поступает в четвертом квартале, ближе к концу года, когда начинаются расчеты по заключенным в начале года договорам.

Как организовывать в таких условиях, например, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, или боевую подготовку - непонятно. То есть, если ориентироваться на средства из спецфонда, то весь год конструкторские бюро, занимающиеся разработкой вооружений по заказу Минобороны, должны простаивать, а под Новый год, когда пойдут средства, начинать бурную деятельность. И работать, сколько успеют до 31 декабря (в долг уже никто не работает - в долгах за научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) Минобороны за многие годы погрязло выше крыши). Или солдаты должны весну и лето сидеть в казармах и красить заборы (хотя последнее - едва ли, денег на краску тоже нет), а поздней осенью, с первым снежком, начинать вдруг рыть окопы и стрелять на полигонах, торопясь за месяц-два выполнить годовой план подготовки войск. Это, понятно, полная чушь.

Ко всему, средства спецфонда, нереализованные до 31 декабря, не остаются у армии, а возвращаются в госбюджет. А поэтому расходовать их надо быстро и энергично. Теперь на секунду представим, что речь идет о строительстве жилья для военных. Попробуйте за две-три недели декабря, когда пошли средства, построить многоэтажный дом. Если не успели до 31 декабря - все, стоп, деньги ушли…

Прощай, контрактная армия, или армия в целом?..

Министерство обороны официально заявило, что выделенные ассигнования по общему фонду в размере 7,4 млрд. грн. обеспечивают лишь расходы фонда оплаты труда, оплату питания военнослужащих и коммунальных услуг. Это – также неоправданный оптимизм. Точнее - нежелание Минобороны после резонанса, который вызвало разглашение им ситуации в армии после выплаты в январе лишь половины месячного содержания военным (и резкого возмущения отдельных политиков этим заявлением) говорить правду.

Эту правду мы можем найти, например, в информационно-аналитических материалах, подготовленных в конце февраля Департаментом финансов МО для заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Эти документы попали в распоряжение автора.

Итак… Что касается заработной платы военным: в связи с вынужденной отменой выплат индексаций, различных надбавок и социальных выплат, предусмотренных законодательством, денежное обеспечение в Вооруженных силах Украины уменьшится в среднем на 14,5-15,8% (или на 138 - 458 грн.), например:

Должность Ежемесячное денежное обеспечение (грн.) 2008 2009 Уменьшение в грн. (%) Стрелок 875 738 137 (15,7%) Командир взвода 1739 1463 276 (15,9%) Командир роты 2381 2023 358 (15,0%) Командир бригады 3147 2689 458 (14,5%)

Понятно, что в таких условиях говорить о создании мотивации для контрактников проблематично. И при более низких, чем сегодня, ценах на основные товары и услуги, и больших зарплатах народ не особо стремился в армию. Что будет в ситуации, когда цены растут, а зарплаты уменьшаются, сказать сложно. По крайней мере, можно смело утверждать, что цифра в 53% контрактников от всех соответствующих должностей, которые есть на сегодня в Вооруженных силах (при плане иметь их на 1 января 2009 года не менее 60%) может лишь уменьшаться, но никак не увеличиваться. Сможет ли Украина с подобными тенденциями отказаться от призыва и перейти полностью на контрактную армию к 2015 году, сказать трудно. Пока это выглядит не меньшей сказкой, чем и недавние благие пожелания отказаться от призыва уже к 2011 году.

Минобороны подсчитано: для выплаты индексации доходов военнослужащих и надлежащих выплат на уровне не ниже, чем в 2008 году, необходимо дополнительно выделить из госбюджета 521,8 млн. грн. (в том числе фонд денежного обеспечения - 391,8 млн. грн.). Выплата индексации доходов военнослужащих (180 млн. грн.) и выплата денежного обеспечения (211,8 млн. грн.) военнослужащим всех категорий в полном объеме даст возможность сохранить кадровый потенциал и обеспечить стимулирующий, мотивационный характер военной службы на рынке работы (особенно для офицерского состава тактического звена, некомплект которых на это время составляет 45% общей потребности). При этом, как подчеркивают в Минобороны, выплата сумм индексации денежных доходов военнослужащим - это не желание офицера или прихоть министра обороны, это - требование Закона “Об индексации денежных доходов населения” от 7 августа 1991 года (с изменениями и дополнениями).

То же касается и, например, коммунальных услуг. В начале года армия пережила лавину отключений воинских частей от электроснабжения, в т.ч. частей и подразделений, находящихся на боевом дежурстве (что запрещено законодательной базой Украины!). Похоже, ситуация будет повторяться. Ведь цены на коммунальные услуги растут, а бюджетом это уж никак не предусмотрено. В частности, уже произошло увеличение тарифов на коммунальные услуги и энергоносители, что требует уже на сегодня увеличить соответствующие расходы с 554,3 млн. грн. до 700,6 млн. грн.

И так – во всем. На осуществление капитального ремонта аварийных объектов казарменно-жилищного фонда военных частей требуется 173,5 млн. грн., тогда как сейчас - 0,8 млн. грн. (Что означает, когда солдат живет в аварийной казарме? Чем это может закончиться? Кто будет отвечать за последствия?). Необходим дополнительный ресурс для проведения капитального ремонта аварийных объектов (124,8 млн. грн.). На утилизацию обычных видов боеприпасов и обеспечение существования в нормальном режиме арсеналов, баз и складов вооружения, ракет и боеприпасов - 86,7 млн. грн. (по состоянию на 1 февраля 2009 года накоплено 462 тыс. тонн боеприпасов, которые подлежат утилизации!). На обеспечение участия миротворческих контингентов и персонала Вооруженных сил в международных миротворческих операциях - 295,0 млн. грн. (выделенные госбюджетом средства обеспечат содержание миротворческих контингентов и персонала ВСУ лишь на протяжении 8 месяцев!). На подготовку войск, с целью недопущения снижения уровня готовности частей и подразделений - 517,9 млн. грн. (в пределах нынешнего бюджета можно поддержать на необходимом уровне налет только 62 экипажей сил ПВО со средним налетом 12,5 ч, при этом прекращается подготовка и наращивание боеспособности). Восстановление боеспособности и ремонт ВВТ - 956,8 млн. грн. (в пределах утвержденного ресурса будет осуществлено лишь погашение кредиторской задолженности за выполненные, но не оплаченные ремонты в 2008 году на 9,4 млн. грн., капитальный ремонт 2 ЗРК и текущий ремонт 8 ЗГРК для Сухопутных войск, закупка технического имущества и ЗИП). На проведение НИОКР - 446,5 млн. грн. и т.д. Даже Главному управлению разведки МО Украины нужны дополнительные средства, поскольку за выделенные сейчас деньги мы просто не сможем содержать военных атташе в посольствах Украины в других странах!

Кстати, увеличение расходов на НИОКР даст возможность обеспечить: продолжение модернизации самолетов МиГ-29, Су-25, Л-39, вертолетов Ми-24 в полном объеме; начать модернизацию самолетов Су-27, Су-24Г и разработку электромагнитного оружия; продолжить разработку других новейших образцов вооружения и военной техники; провести испытание танка “Оплот”. Однако, даже в случае увеличения расходов работы по созданию самолета Ан-70 будут выполнены на 25%, а работы по созданию многоцелевого корабля класса “корвет” - на 47%...

Исходя из сложившейся ситуации, с целью недопущения развала Вооруженных сил и поддержания боевой готовности войск, защиты важных государственных объектов Минобороны считает необходимым, чтобы Кабмин при уточнении показателей государственного бюджета на 2009 год предусмотрел для армии увеличение расходов по общему фонду госбюджета на сумму 8 871,5 млн. грн. Цифры эти железно обоснованы.

Без этих средств Вооруженные силы попросту ждет развал, а нас вряд ли еще кто-то защитит…

Дмитрий Тымчук (для УНИАН)