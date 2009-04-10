На Кировогращине на 1 рабочее место претендуют 16 безработных

В Кировоградской области нагрузка незанятого населения, которое в марте этого года находилось на учете государственной службы занятости, по сравнению с февралем уменьшилась на 38,5% и на 1 апреля составляла 16 человек на одно свободное рабочее место.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Количество зарегистрированных безработных в области на протяжении марта уменьшилось на 6,7% и на 1 апреля составляло 25,9 тыс. чел., что на 32,7% больше, чем в соответствующий период прошлого года.

На учете областного центра занятости сейчас находится 26,3 тыс. незанятых граждан, которые ищут работу, из них половину (52,1%) составляют женщины, более трети (39,5%) – молодежь в возрасте до 35 лет.

На 1 апреля уровень зарегистрированной безработицы в целом в Кировоградской области составлял 4,28% население трудоспособного возраста. При содействии Государственной службы занятости в марте было трудоустроено 2,9 тыс. чел., что в 2,2 раза больше, чем в феврале 2009 года (в марте 2008 года - 4,1 тыс. чел.).

По сообщениям предприятий, учреждений и организаций, количество свободных рабочих мест и вакантных должностей на протяжении марта увеличилось на 553 места, или на 51,1%, и на конец месяца составляло 1 тыс. 636 мест, что на 64% меньше, чем в соответствующем месяце 2008 года.