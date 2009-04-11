Туроператоры снижают цены в Крыму

Севастопольские туристические операторы снижают или оставляют цены на уровне прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заведующий сектором туризма управления культуры и туризма Севастопольской городской государственной администрации Сергей БАЛАНДЮК на заседании коллегии администрации.

По его словам, «по причине падения спроса на отдых, бронирование туров идет не так бойко, как предполагалось, даже есть случаи отказов от уже забронированных туров».

«Чтобы на базах отдыха Севастополя, отелях города места не остались незаполненными, чтобы сегодняшняя ситуация не обернулась для их хозяев упущенной выгодой, севастопольские субъекты туризма не поднимают в этом году цены на отдых, многие оставили прошлогодние цены и даже снизили их», - сообщил С.БАЛАНДЮК.

Он также отметил, что в этом году Севастополь был представлен на различных международных туристических ярмарках и выставках, в частности, в Вене, Берлине, Москве, Киеве и Ялте. Чиновник утверждает, что «туристический имидж Севастополя становится все более привлекательным». По его словам, в текущем году, как ожидается, в Севастопольский морской торговый порт совершат заходы 160 круизных теплоходов.

По данным сектора туризма управления культуры и туризма горадминистрации, в Севастополе зарегистрировано более 190 объектов размещения туристов: 57 гостиниц, отелей и гостевых домов, 5 санаториев и профилакториев, 10 пансионатов, 6 оздоровительных комплексов, 4 автокемпинга, 19 детских оздоровительных лагерей, 3 мотеля, 80 баз отдыха и объектов, приравненных к ним, 5 яхт-клубов и ряд сезонных туристических стоянок.