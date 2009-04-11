Долг по зарплате в Киеве составил 181,5 млн. грн.

В Киеве задолженность по заработной плате на 1 марта составляла 181,5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом шла речь в пятницу на расширенном заседание коллегии КГГА.

В том числе на экономически активных предприятиях сумма долга составляла 158,6 млн. грн., на предприятиях, в отношении которых осуществляется процедура банкротства - 20,6 млн. грн. и на экономически неактивных предприятиях – почти 2,4 млн. грн.

«Решение вопроса о ликвидации задолженности по заработной плате нуждается в системном подходе на общегосударственном уровне, внедрении механизма первоочередности выплаты заработной платы путем внесения соответствующих изменений и дополнений в законодательство, которые, в частности, инициированы Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ», – подчеркнул исполняющий обязанности председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.