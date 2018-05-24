Как переживают кризис банковские служащие

Профессия банковского служащего входит в число специальностей, наиболее пострадавших от кризиса. По данным портала http://rabota.ua с сентября 2008 г. по март 2009 г. без работы осталось не менее 9 тысяч работников финучреждений. Причина массовых увольнений очевидна: минимизация расходов банками, которые переживают сегодня худшие времена за последние восемь-девять лет. Как известно, средняя ежемесячная зарплата банковского служащего составляет 2500-4000 грн. и если учесть, что ряд финансовых учреждений сократили до 200-300 сотрудников, то становится понятным, что банки таким способом сэкономили миллионы гривень.

Пострадавшие

В первую очередь сокращались те служащие, которые были приняты на работу весной-летом прошлого года. Зачастую они набирались в связи с расширением банков, как для увеличения числа сотрудников центральных офисов, так и растущей сети филиалов. Уже осенью большинство финучреждениий начало сворачивать проекты по развитию, следовательно, надобность в новых кадрах значительно уменьшилась. По данным портала rabota.ua, прежде всего, увольняли специалистов по кредитованию – к концу зимы без работы оказалось не менее 80% сотрудников этой специальности. Потребность в них отпала в связи с прекращением выдачи долгосрочных кредитов – сегодня их предлагает не более 20 банков и то под 25-30% годовых, что уменьшает число желающих ими воспользоваться.

В меньшей мере увольнения коснулись сотрудников отделов рекламы, маркетологов и HR-менеджеров. Банки уже не могут себе позволить тратить на рекламу столько, сколько раньше – размеры рекламных бюджетов в ряде финучреждений были сокращены на 70-90%, потребность же в новых сотрудниках целиком покрывается за счет возросшего в четыре раза числа соискателей.

В принципе, были затронуты все банковские структуры– от call-центров до отделов, работающих с VIP-клиентами. Большинство тех служащих, кто продолжает работать, столкнулись со значительными ухудшениями условий труда – возросшей нагрузкой при уменьшении заработной платы. Обыденным явлением стало выполнение тремя-четырьмя оставшимися сотрудниками работы, которую раньше делал отдел из 10-12 человек. Зарплата при этом в ряде случаев уменьшилась на 40-50% при фактически полном упразднении бонусов и премий.

Кому повезло

Есть и такие категории банковских служащих, кого волна увольнений коснулась в меньшей степени. Во-первых, это сотрудники отделов по работе с депозитами – с сентября прошлого года их было уволено не более 25% общего числа. Несмотря на подорванное доверие к ряду банковских структур, финчреждения продолжают предлагать новые виды депозитов. Во-вторых, это - юристы, которые защищают банки от исков вкладчиков, столкнувшихся с проблемой выдачи депозитов. Их количество в противовес последним тенденциям времени увеличилось примерно на 15%. И, в-третьих, это - коллекторы, которые занимаются возращением невыплаченных кредитов с должников. Причем число сотрудников, которые обзванивают задолжавших по телефону, выросло примерно на 10%, в свою очередь количество тех, кто работает с клиентом вживую уменьшилось на 15% - подобными методами в основном действуют профессиональные коллекторские организации.

Те, кого не уволили, возможно, не будут сидеть, сложа руки, ожидая своей участи. За последние два месяца в Интернете все чаще раздаются призывы к созданию профсоюзов банковских работников, которые защитили бы последних от незаконных увольнений без соблюдения прав.

Вакансии

Как ни удивительно, предложения о работе от банковских структур продолжают поступать на рынок труда. Связано это может быть с тремя предположительными факторами. Во-первых, возможно, был достигнут предел увольнений «Можно говорить о том, что ситуация становится стабильной и в дальнейшем будет только улучшаться», – говорит Наталья Павленко, ведущий специалист отдела развития человеческих ресурсов «Кредитпромбанка». Во-вторых, вполне вероятно, что, публикуя объявления о работе, некоторые банки не предлагают открытые вакансии, а просто создают кадровый резерв, отбирая наилучшие резюме. Дело в том, что, увольняя высококлассных специалистов, банковские структуры по работе с персоналом не желают в дальнейшем столкнуться со столь им знакомым кадровым голодом, ведь период восстановления банковской системы, по мнению экспертов, произойдет предположительно в следующем году.

И, наконец, в-третьих, вполне возможно, что в ряде банковских структур под влиянием панических настроений, имеющих место в середине-конце осени прошлого года, были сокращены необходимые специалисты. Сегодня их снова начинают набирать, однако, предлагая зарплату, меньшую на 30-40%.