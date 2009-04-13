13 шахтеров в Макеевке не поднимаются на поверхность

На шахте «Чайкино» в г. Макеевке Донецкой области 13 рабочих не поднимаются на поверхность, требуя выплаты зарплаты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления Госгорпромнадзора по Донецкой области, 12 апреля на шахте «Чайкино» (ГП «Макеевуголь») со второй и третьей смены не поднялись на поверхность 13 работников шахтостроительного управления №5. В четвертую смену других работников ШСУ в шахту уже не пустили. Находящиеся под землей шахтостроители требуют выплаты задолженности по зарплате. К бастующим для переговоров уже прибыло руководство ШСУ №5. К бастующим направлен медицинский работник.

Как уже сообщалось, правительство Украины приняло решение о ежемесячных выплатах шахтерам 350 миллионов гривен из Стабилизационного фонда. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины, обнародованном на официальном сайте Верховной Рады в воскресенье. В частности, ежемесячно, начиная с марта 2009 года, 350 миллионов гривен Стабилизационного фонда в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 76 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2009 год"будут направляться на реализацию проектов, связанных с поддержкой действующих мощностей угледобывающих предприятий (на частичное покрытие расходов по себестоимости продукции). "Правительство поручило Минуглепрому направлять эти средства только на выплату заработной платы (с начислениями) шахтерам в соответствии с Порядком использования в 2009 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставление государственной поддержки угледобывающим предприятиям (включая предприятия по добыче бурого угля) на частичное покрытие расходов по себестоимости продукции, утвержденного постановлением Кабинета Министров 69 от 28 января 2009 года", - говорится в распоряжении. Ранее премьер-министр Юлия Тимошенко утверждала, что задолженности по выплатам зарплат в угольной отрасли нет. В свою очередь, угольные профсоюзы и руководители Донецкой области начали озвучивать размеры задолженности перед сотрудниками угледобывающих предприятий. По данным Донецкого облсовета, задолженность угольщикам в области по состоянию на конец марта составляла более 700 миллионов гривен (около 90,9 миллиона долларов). Донецкий городской голова Александр Лукьянченко 7 апреля заявил, что погашение задолженности по заработной плате работникам угольных предприятий Донецка началось в первых числах апреля. Изначально планировалось, что Стабилизационный фонд должен наполняться за счет поступлений от приватизации, однако, в связи с тем, что в 2008 году не было продано практически ни одного серьезного объекта, было принято решение формировать его за счет внешних заимствований.