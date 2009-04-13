ВР может принять важные законы для малого и среднего бизнеса

В Министерстве экономики ожидают, что Верховная Рада в ближайшее время, возможно уже на текущей сессионной неделе примет закон, позволяющий значительно облегчить процедуру открытия и закрытия предприятий малого и среднего бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

В частности, согласно изменениям к закону о хозяйственных обществах, принятом в первом чтении, предлагается сократить объем уставного фонда для открытия ОАО со ста минимальных зарплат до одной. А также в два раза сократить количество разрешительных процедур и время их проведения.

«В случае уменьшения уставного капитала до уровня одной минимальной зарплаты и сокращения в два раза числа процедур и времени их проведения, Украина по показателям открытия бизнеса может занять не 128 место, а 35», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Кроме того, Минэкономики разрабатывает законопроект по облегчению процедуры закрытия бизнеса, в частности, направлению налоговых и финансовых проверок предприятий перед закрытием.

Соответствующий законопроект планируется утвердить на следующем заседании Кабинета Министров, и после этого направить для рассмотрения в Верховную Раду.