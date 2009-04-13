Закон о контроле за уплатой сбора на пенсионное страхование утратил силу
Сообщает сайт Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон об утрате действия Закона Украины "Об осуществлении контроля за уплатой сбора на обязательное государственное пенсионное страхование и сбора на обязательное социальное страхование".
Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, этот документ Верховная Рада приняла 31 марта.
В пояснительной записке к закону указывается, что в ранее принятом законе нормы относительно осуществления органами Пенсионного фонда и Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности плановых и внеплановых выездных проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательской деятельности, предусмотренные соответственно Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной утратой трудоспособности и расходами, вызванными захоронением", утратили свою актуальность.
В частности, пунктом вторым части первой статьи 64 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривается, что органы Пенсионного фонда имеют право не чаще одного раза в календарный год проводить плановые, а также, в случаях, предусмотренных законодательством, - внеплановые проверки на любых предприятиях, в учреждениях и организациях и у физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности бухгалтерских книг, отчетов, смет и других документов, связанных с начислением, исчислением и уплатой страховых взносов, получать необходимые объяснения, справки и сведения (в том числе письменные) по вопросам, возникающим во время таких проверок.
В соответствии с пунктом третьим части первой статьи 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной утратой трудоспособности и расходами, вызванными захоронением" Фонд социального страхования по временной утрате трудоспособности имеет право осуществлять проверку правильности начисления и полноты уплаты страховых взносов и использования страховых средств на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности, вида деятельности и ведения хозяйства, у физических лиц, которые используют труд наемных работников.