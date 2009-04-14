Украина, готовсь! К нам снова приехал Платини…

Футбол, как известно, самый популярный вид спорта. А футбольные матчи, несмотря на кризис, продолжают собирать миллионные аудитории. И болельщиков нужно принимать на самом высоком уровне, рассаживать на стадионах, соответствующих международным стандартам, расселять в пятизвездочных отелях, кормить и ублажать по высшему разряду. И хотя ничего приблизительного у нас нет, но все же продолжаем готовиться к приему Евро-2012. И черт бы побрал этот кризис, ведь и так проблем выше крыши. А тут еще бесконечные ревизии и палки в колеса…

Хроника событий

Как известно, партнером Украины по приему чемпионата Европы будет Польша. Но, как оказалось, и с ней у нас вопросов больше, чем ответов. Да и УЕФА всякий раз заявляет противоположное.

Напомним, Исполнительный комитет УЕФА 26 сентября 2008 г. принял решение о проведении Евро-2012 в Украине и Польше, хотя инспекторы УЕФА высказали критические замечания по поводу темпов подготовки инфраструктуры к чемпионату. СМИ писали о возможности проведение Евро-2012 в других странах, например, в Германии.

Опроверг предположения СМИ сам президент УЕФА Мишель Платини. Во время церемонии открытия в Москве Кубка Содружества-2009 еще в январе он заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций не имеет никакого “запасного плана” проведения Евро-2012 ни в каких странах, кроме Украины и Польши.

В то же время, М.Платини отметил, что проведение турнира подобного ранга является определенным вызовом как для стран-организаторов, так и для УЕФА. Однако добавил, что, по его мнению, подобные большие турниры необходимо проводить не только в мощных футбольных государствах.

И тут начинается самое интересное. Уже в начале марта президент УЕФА М.Платини заявляет, что в случае неготовности стадионов Киева и Варшавы финал Евро-2012 в Украине и Польше не состоится. При этом, как сообщал Champion.com.ua., он отметил: «Надеюсь, все будет хорошо. Украина гарантировала, что матчи пройдут в Киеве".

Основной сыр-бор разгорелся из-за подготовки к матчу НСК «Олимпийский». Строительно-монтажные работы на спорткомплексе начались 1 декабря 2008 года, и проводятся холдинговой компанией “Киевгорстрой”. Их завершение планируется на декабрь 2010 года. Финансирование реконструкции осуществляется из государственного бюджета.

Лихорадит и Польшу. Министр спорта РП Мирослав Джевецкий в феврале на телеканале новостей TVN24 высказал мнение, что УЕФА может решить провести в Польше больше матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года из-за экономических и политических проблем в Украине.

По его словам, УЕФА заметила проблемы в Украине в декабре прошлого года, и собственно из-за этого информировала о возможности несимметричного распределения проведение матчей в странах.

При этом он заверил, что все 6 польских городов могут своевременно подготовиться к проведению чемпионата, все же отметив, что «было бы лучше, если бы это был польско-украинский успех».

Министр также выразил мнение, что УЕФА в мае может не принять окончательного решения, в каких украинских и польских городах будут проводиться матчи Евро-2012.

«Думаю, что из-за кризиса это не будет окончательное решение. Возможно, УЕФА исключит часть городов, но большинство оставит... надо иметь из чего выбирать», - сказал он.

В то же время М.Джевецкий опроверг слухи о возможности проведения чемпионата в Германии, заметив, что УЕФА больше всего заинтересована провести Евро-2012 именно в Польше и Украине.

Продолжение следует… 25 марта “Немецкая волна” со ссылкой на вице-президента УЕФА Гергарда Майер-Форфельдера писала, что исполком УЕФА на своем заседании в Копенгагене положительно оценил подготовку Украины и Польши к Евро-2012. Вопрос о переносе чемпионата снят с повестки дня.

«Больше никто не говорит об отмене места проведения следующего чемпионата Европы по футболу. Польша кое в чем впереди в подготовке, но строительство стадионов идет планово в обеих странах», - сказал он.

По его словам, в строительстве дорог Польша продвинулась немного дальше Украины, и особо обратил внимание на проблемы Украины с нехваткой гостиниц.

В свою очередь, президент немецкого футбольного союза Тео Цванцигер раскритиковал распространение слухов о возможности отобрать у Украины Евро-2012. «У нас никогда не было такого запасного плана. По моему мнению, это неуважение к Украине и Польше, когда некоторые обозреватели на расстоянии утверждают в несостоятельности организовать чемпионат. Я желаю этим странам стать хорошими хозяевами первенства», - сказал он в интервью немецкому информагентству.

И вот президент УЕФА М.Платини отправляется в поездку по Польше и Украине, чтобы лично убедиться в том, как идет подготовка к Евро-2012.

И как же она у нас идет?

Деньги из «рваного» бюджета выделяем, города рапортуют о 70-80% готовности к чемпионату, терминалы в аэропортах строим, дороги ремонтируем и прокладываем новые, гостиницы если не перестраиваем, то все же совершенствуем, на международном уровне ведем переговоры о визовой поддержке. Кстати, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко планирует посетить Польшу с визитом в первой декаде апреля. По данным посольства Украины в Варшаве, Юлия Владимировна примет участие в третьем заседании совместного украинско-польского комитета по вопросам подготовки к Евро-2012, которое состоится под председательством премьеров Польши и Украины.

Кроме того, возможно проведение переговоров в формате "один-на-один" украинского и польского премьеров, а также расширенные переговоры делегаций по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. Вроде бы все идет хорошо и страна из последних сил упорно продолжает идти к намеченной цели.

Но, правда, есть и отрицательные моменты. И это не только проблема финансирования. Львовский городской совет обратился в Управление Службы безопасности Украины во Львовской области с просьбой провести расследование попытки дискредитации Львова как одного из городов-хозяев Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как отмечает горсовет, 10 апреля одно из информационных агентств Львова обнародовало сообщение со ссылкой на «специальную рабочую группу работников Управления СБУ во Львовской области», которая якобы выявила ряд нарушений в процессе строительства стадиона и аэропорта во Львове. Учитывая, что городской совет не получал никакой информации от СБУ о проведении тех или иных расследований, и тем более о наличии каких-либо заключений на эту тему, руководство города в оперативном порядке связалось с областным руководством СБУ для получения дополнительной информации.

Однако, как оказалось, ни о каких заключениях «рабочей группы работников СБУ» не знали и сами руководители службы. В тот же день появился официальный пресс-релиз УСБУ во Львовской области, который полностью опроверг неправдивое сообщение информагентства.

Львовский городской совет считает, что данный инцидент является целенаправленной попыткой дискредитировать общину Львова и подготовку города к Евро-2012 в канун визита в Украину президента УЕФА Мишеля Платини, который, в частности, будет посвящен изучению ситуации в городах, готовящихся к чемпионату.

Учитывая это, городской совет обратился в областное Управление СБУ с просьбой “провести оперативное дополнительное расследование с целью изучения всех обстоятельств инцидента, установить заказчиков данной провокации и их мотивы”.

Еще один вопрос. Состояние дорог. Ну, тут все очевидно. Их просто нет. Они у нас растаяли вместе со снегом. Кстати, председатель Шевченковской районной государственной администрации столицы Виктор Пилипишин считает, что дороги в Киеве ремонтируют только под Платини и предлагает Генплан транспортной инфраструктуры. Но это только план... По его словам, в целом капитальный ремонт дорог в столице будет выполнен лишь на 4-5% запланированных объемов.

И все же, Украина на правильном пути. И это доказывает еще один факт. Наша страна презентовала заявку на проведение Чемпионата мира по хоккею 2014 года. Предварительная презентация заявок на право проведения чемпионата мира 2014 года состоялась 17 марта в штаб-квартире Международной федерации хоккея (IIHF) в Цюрихе (Швейцария).

Из пяти стран-кандидатов после предварительной презентации из борьбы выбыла Чехия. Таким образом, на право принять чемпионат мира претендуют Беларусь, Венгрия, Латвия и Украина.

Победитель тендера на право проведения чемпионата мира-2014 определится на ежегодном Конгрессе IIHF, который с 7 по 9 мая этого года пройдет в Берне.

В Федерации хоккея отметили, что в случае получения Украиной права на проведение чемпионата мира, уже в этом году можно будет ожидать начала работ по строительству 12-тысячной ледовой арены в Киеве, на которой будут соревноваться сильнейшие хоккейные сборные мира. Значит, еще есть порох в пороховницах…

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И вот первые результаты проверки М.Платини. На брифинге 15 апреля в Киеве он заявил, что Европейский футбольный союз (УЕФА) определит города в Украине и Польше, где пройдут матчи Евро-2012, на заседании исполкома организации 13 мая в столице Румынии Бухаресте.

Относительно критериев отбора, то, по словам М.Платини, главным аргументом в пользу того или иного города будут учитываться интересы болельщиков.

Отвечая на вопрос о возможности паритетного распределения принимающих городов между Украиной и Польшей, он сообщил, что УЕФА не имеет зарегистрированного соответствующего заявления двух стран-хозяек, однако заметил, что ему известно о такой позиции государств. Вместе с тем, он добавил, что “УЕФА организует Евро, и исполком изберет города для Украины и Польши”.

Президент Европейского футбольного союза еще раз отметил, что на сегодня нет оснований сомневаться, что Евро-2012 пройдет именно в Украине и Польше, и в который раз обратил внимание на обязательное условие о готовности стадионов в Киеве и Варшаве.

Он надеется, что реконструкция НСК “Олимпийский” будет завершена в определенные сроки, и добавил: ”Но если стадиона в Киеве не будет – не будет и Евро в Украине”.

(УНИАН)