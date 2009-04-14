Парламент 14 мая рассмотрит законопроекты об игорном бизнесе

Верховная Рада 14 мая рассмотрит законопроекты, регулирующие деятельность игорного бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пленарном заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что такая договоренность достигнута во время Согласительного совета.

По словам спикера, проблема игорного бизнеса «является чрезвычайно чувствительной и, более того, раздражающей для людей».

«Нам нужно принять решение, которое бы позволило поставить надежную преграду этой беде, которая распространяется по Украине», - сказал В.ЛИТВИН.