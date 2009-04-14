Прокуратура подала в суд на руководство ХМЗ

Прокурор Суворовского района Херсона Анатолий МАЙДАН подал иск в Херсонский окружной административный суд к руководству ООО «Херсонский машиностроительный завод» (ХМЗ).

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь прокурора Херсонской области Федор САМОЙЛЕНКО.

По его словам, документ был подан 10 апреля, суд принял иск 13 апреля.

Причиной подачи иска, по данным Ф.САМОЙЛЕНКО, является невыполнение руководством ХМЗ требований прокурорского протеста на приказы об увольнении сотрудников предприятия.

«Руководство завода отклонило протест прокурора Суворовского района, и мы считаем, что отклонило безосновательно. Прокуратура в дальнейшем будет поддерживать свой иск», - сказал пресс-секретарь.

Как сообщалось, 6 марта прокурор Суворовского района Херсона А.МАЙДАН вынес протест на 28 приказов директора ООО «Херсонский машиностроительный завод» Сергея ГРИСЮКА об увольнении работников предприятия по сокращению штатов.

Прокуратура считает, что данные приказы противоречат требованиям действующего законодательства.

Письменные уведомления с предупреждениями об увольнении по сокращению штатов рабочие ХМЗ начали получать 18 марта.

Справка УНИАН. ООО «Херсонский машиностроительный завод» был создан на базе производственных мощностей ОАО «Херсонские комбайны». Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. ХМЗ входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».