Возбуждено дело в отношении директора “Тернопольхлебпрома”

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении директора ООО “Тернопольхлебпром” за преднамеренную неуплату страховых взносов в Пенсионный фонд.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Тернопольской области Леся ДОЛИШНА, проведенной проверкой соблюдения требований Закона “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” установлено, что директор ООО “Тернопольхлебпром” при наличии выручки от реализации продукции и других поступлений в кассу предприятия и на банковские счета преднамеренно не платил страховые взносы в Пенсионный фонд Украины с октября 2008 до февраля 2009 года. На протяжении 5 месяцев руководитель предприятия уклонился от уплаты основного долга по страховым взносам в сумме 660,9 тыс. грн., штрафных санкций – в сумме 170,7 тыс. грн. и пени в сумме 41,25 тыс. грн.

По данным Л.ДОЛИШНОЙ, 13 апреля по факту преднамеренного уклонения от уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в отношении депутата областного совета, директора ООО “Тернопольхлебпром” прокурор Тернопольской области Иван МЕЛЬНИЧУК возбудил уголовное дело по ст. 212 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей).