В январе-августе жители Житомирщины получили более миллиарда гривень соцпомощи – ОГА

В течение января-августа этого года жители Житомирской области получили социальную помощь на общую сумму более 1,3 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные департамента труда и социальной защиты населения ОГА.

Отмечается, что эта сумма является весьма существенной, учитывая потребности в социальной помощи жителей региона.

Так, государственные виды помощи получили 78,8 тыс. семей с детьми, 19,6 тыс. малообеспеченных семей, 18,4 тыс. инвалидов с детства и детей-инвалидов.

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Кроме того, с начала этого года социальная помощь и денежное обеспечение родителям-воспитателям и приемным родителям выплачены для 585 воспитанников на общую сумму 21,9 млн грн. Эти несовершеннолетние проживают в 37 детских домах семейного типа и 205 приемных семьях.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, в целом на этот год на все эти выплаты в Государственном бюджете Украины Житомирской области предусмотрена субвенция на общую сумму 2 млрд 19 млн грн.

Напомним, что эту государственную помощь выплачивают семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам, и другим категориям населения.