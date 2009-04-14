Официально безработных в России уже 2,2 млн. человек

Число официально зарегистрированных безработных в России достигло 2,2 млн. человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил на встрече с экспертами Института современного развития.

«Ситуация, конечно, очень непростая, она во всём мире непростая, она и нас очень сильно настораживает. Достаточно сказать, что те параметры зарегистрированной безработицы, на которые мы рассчитывали выйти только, может быть, к концу текущего года, уже достигнуты: по тем данным, которые мы все имеем, уже практически 2 млн. 200 тыс. человек зарегистрированных безработных», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

В то же время, он добавил, что реальное количество безработных растет большими темпами.

«По методике Международной организации труда, эти цифры тоже довольно серьёзно приросли: за последние полгода практически на 3% увеличилась реальная безработица среди экономически активного населения, и сейчас она уже составляет почти 8,5 %. В то же время мы ещё буквально полгода назад имели 5,3%», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, по данным Федеральной службы госстатистики, на 19 марта в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 2,0 млн. человек, в том числе 1,7 млн. человек получали пособие по безработице.